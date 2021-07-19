«Фонтанка» рассказала об очень неприятном случае, который произошёл с жителем Санкт-Петербурга Юрием. В 2020 году у него был украден iPhone, и тогда злоумышленники смогли вывести с его банковского счёта 3 тысячи рублей. Он уже смирился с этой утратой, но недавно воры снова дали о себе знать, причём самым отвратительным образом.
В июне 2021 года Юрий не смог зайти в приложение Госуслуг на новом смартфоне. Он успешно залогинился в учётную запись с компьютера и успел увидеть, что его данные были изменены, после чего его выкинуло оттуда и больше не пускало ни на одном устройстве. Скорее всего злоумышленники использовали известную уязвимость в приложении Госуслуг, которая позволяет залогиниваться с использованием кэша даже после смены пароля.
26 июня на Юрия была оформлена кредитная карта «Сбера», и с неё на карту банка ПСБ выведено 420 тысяч рублей. Злоумышленники взяли на его имя несколько займов по 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях. Через поддержку оператора сотовой связи они сменили контактный номер, на который были привязаны коды подтверждения и информирование об операциях в банках.
Юрий обратился в полицию, добился возбуждения уголовного дела и получил распечатку с информацией о кредитах в «Газпромбанке», где у него было счетов. В банке ему сообщили о выдаче дебетовой карты человеку, у которого был паспорт с его данными, но замененной фотографией. Эта карта была выпущена злоумышленниками, чтобы вывести 420 тысяч рублей.
Юрий выяснил, что в «Совкомбанке» на его имя был получен кредит наличными на 600 тысяч рублей и выдана кредитная карта с лимитом 30 тысяч рублей. Для их получения даже не потребовалось подделывать паспорт — кредиты выданы удалённо с подтверждением электронно-цифровой подписью из Госуслуг.
После возбуждения уголовного дела МВД занимается поисками подозреваемых, с банками Юрию придётся судиться, чтобы признать кредиты недействительными, а две микрофинансовые организации согласились списать его кредиты по 30 тысяч рублей в досудебном порядке. Юрий боится светить свои паспортные данные где-либо, верифицироваться в МФЦ и пользоваться мобильными приложениями, где нужно указывать персональные данные, в том числе Госуслугами.
Чтобы подобное не произошло с вами, установите блокировку на телефон (причём лучше не парольную, а биометрическую — по скану пальца или лица) и поставьте PIN-код на SIM-карту.
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исход естественен.
имея в аппарате такие важные приложения, нужно ставить пароль не только на вход, но и в приложениях.
хотя немного странная история: госуслуги не дают зайти в них без пароля
Я бы такие статьи даже не публиковал. Доверие к ресурсу падает :(