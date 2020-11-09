По данным Bloomberg, в странах Евросоюза могут оказаться под запретом мессенджеры, владельцы которых откажутся предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Сейчас в Европе неблагоприятная террористическая ситуация, а преступники, вероятно, координируют действия друг с другом через «непрослушиваемые» каналы связи (например, Telegram).
В Совет министров стран ЕС поступил черновик резолюции, обязывающей владельцев мессенджеров предоставлять властям данные о зашифованной переписке и её содержании. Предполагается, что эта резолюция будет доработана и принята в ближайшие недели — до конца года. Документ будет декларировать «безопасность путём шифрования и безопасность вопреки шифрованию».
Новое законодательство будет бороться с угрозой терроризма и экстремизмом в интернете, в частности оно вводит для онлайн-площадок штрафы ответственность за отказ предоставлять переписку пользователей и удалять незаконный контент, разжигающий межнациональную рознь.
Несколько лет назад Telegram был заблокирован в России как раз из-за отказа предоставлять ключи для расшифровки сообщений. Недавно он был разблокирован, но переписка в нём по-прежнему надёжно защищена от хакеров и спецслужб сквозным шифрованием, при котором ключи для дешифровки хранятся только у собеседников и недоступны даже разработчикам.
Скорее всего, Павел Дуров не станет ослаблять защиту Telegram, а это значит, что его мессенджер рискует оказаться заблокированным в странах ЕС. Впрочем, он может придумать что-нибудь, чтобы избежать блокировку — например, предусмотрит возможность расшифровки переписки по мотивированным требованиям властей.
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По крайней мере, в обычных чатах. Секретные норм.
Самолетики будем пускать в Брюсселе?)
К стати в данном тексте я как-то просмотрел информацию про суд.
В постановлении отмечается: «Суд подтверждает, что законодательство ЕС исключает национальное законодательство, требующее от поставщика услуг электронной связи выполнять общие и неизбирательные передачи или хранение данных с целью борьбы с преступностью или обеспечения национальной безопасности», сообщает Euronews.
Это касается, прежде всего, обязанности операторов хранить и передавать правоохранительным органам метаданных о геолокации и трафике граждан, в том числе под предлогом защиты нацбезопасности.
При этом возможны исключения, если страна-член ЕС столкнулась «с серьезной угрозой национальной безопасности». Однако в этом случае хранение и передача данных должны быть ограничены во времени и проходить ПОД НАДЗОРОМ СУДА ИЛИ НЕЗАВИСИМОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА.
Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (англ. EU Intelligence and Situation Centre, EU INTCEN) — основной орган внешней разведки Европейского союза, объединяет все спецслужбы стран союза. Основной функцией является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Основной орган внешней разведки и контрразведки Евросоюза.
С полномочиями там тоже все хорошо.
Прокатит ли такой аргумент в Европе?