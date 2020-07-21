Минэкономики предложило в экспериментальных целях временно отменить в России закреплённые в Конституции права на тайну переписки, тайну телефонных разговоров и врачебную тайну. Также предложено отказаться от обязательного письменного разрешение на обработку персональных данных.
Минэкономики уже подготовило законопроект, в пояснительной записке к которому указано, что права граждан на защиту личных и конфиденциальных денных ограничивают развитие в стране цифровых инноваций, в частности систем искусственного интеллекта. Отмену эти норм предлагается осуществить с конкретными целями. Например, лишить граждан врачебной тайны предложено для для проекта «Национальной базы медицинских знаний» (НБМЗ) и фонда «Иннопрактика», которые используют ИИ для принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов, а также при назначении и корректировке лечения.
Ассоциации больших данных предлагается разрешить использовать переписку, телефонные разговоры и персональные данные граждан без получения от них разрешения. Эта ассоциация создаёт сервис для малого и среднего бизнеса и планирует собирать банковские, абонентские и другие данные, на основе которых предпринимателям будут давать рекомендации по сфере деятельности, месту работы и повышению эффективности бизнеса.
Новый законопроект Минэкономики проходит согласование в нескольких профильных ведомствах и в скором времени будет внесён на рассмотрение в Госдуму.
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Оруэлл привет!
Думаю отмена права собственности для сотрудников этого министерства в рамках борьбы с коррупцией будет очень освежающим.
Несоответствие стоимости имущества заработанной сумме влечёт изъятие этого имущества. Временно введём специально для них)
Только с непосредственного разрешения каждого конкретного гражданина...