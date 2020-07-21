В России начали сжигать вышки сотовой связи из-за слухов о том, что технология 5G связана с коронавирусом

«Социальный мониторинг» ошибочно начисляет штрафы за нарушение самоизоляции

Microsoft и Intel создали почти идеальный антивирус

Переписку из WhatsApp можно найти в Google

Что за зелёная и оранжевая точка на экране iPhone? Так iOS пресекает слежку за вами