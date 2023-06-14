В России запустят «Рунет 2.0» — без анонимности и только с одобренными ресурсами



Фото: Unsplash



По данным «Ведомостей», к концу этого года в России будет запущена тестовая версия защищённого национального сегмента интернета. Журналисты прозвали его «Рунет 2.0».



Как рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, эта сеть будет полностью прозрачной для государства. В неё нельзя заходить анонимно: пользователь будет регистрироваться по паспорту и получать идентификатор, после чего он может посещать доступные в ней ресурсы из любой точки мира.



Внутри этой сети смогут работать только ресурсы, исполняющие требования российского законодательства, поэтому пользователи будут защищены от кражи данных, мошенничества и противоправного контента. Благодаря идентификации, правоохранительные органы и спецслужбы смогут легко вычислить любого пользователя, если он нарушает закон, и привлечь его к ответственности.





«Главной целью является обеспечение безопасности граждан. Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми, то есть воруют денежные средства путём подмены получателя или дублирования страниц популярных сайтов», — заявил Свинцов.

Инфраструктура, необходимая для создания и запуска изолированного сегмента интернета, в России уже построена. Она базируется на оборудовании ТСПУ, которое обязаны иметь операторы связи и провайдеры и интернета. Это оборудование используется для глубокого анализа трафика, благодаря чему может быть разрешён или запрещён доступ к тому или иному сайту, сервису, приложению, игре и т. п.