



Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил предусмотреть в школах образовательные программы по фейкам и основам безопасного поведения в интернете.



Малькевич рассказал на общественном приеме у зампредседателя Госсовета Республики Татарстан Татьяны Ларионовой, что предложение о введении в школах уроков информационной безопасности выдвинула одна из жительниц Казани. Он также предложил ограничить школьникам использование смартфонов — пользоваться ими, по его мнению, можно только на переменах и после занятий.





«Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что образовательные программы по фейкам, по основам безопасного поведения в Сети необходимы. Если Татарстан будет к этому готов, я лично могу передать свои наработки. Обучать основам информационной безопасности нужно не только детей, но и студентов со старшим поколением. А основные угрозы, такие как мошенничество и кибербуллинг, идут из соцсетей, поэтому на это нужно обратить особое внимание», — сказал Малькевич.

С распространением гаджетов, подключенных к интернету всё больше преступлений совершаются в сети. И если раньше это были в основном хакерские взломы, которые требовали глубоких знаний программирования, то теперь преступники действуют гораздо проще. Например, они находят персональные данные, связываются с жертвой и втираются к ней в доверие. Затем они выпытывают у неё сведения, позволяющие украсть деньги или получить доступ к конфиденциальной информации (например, переписке, фотографиям и видео) с целью дальнейшего шантажа.Обучение школьников основам информационной безопасности помогло бы снизить уровень преступности в интернете, поскольку многие преступления совершаются с использованием методов социальной инженерии, и жертвы сами выдают данные, которые затем используются против них.





