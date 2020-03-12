Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить.







Платежная система Visa запустит в России сервис, который позволит клиентам контролировать, к каким сайтам привязаны их карты, и при желании отвязывать их.Этим сервисом смогут воспользоваться только держатели карт Visa. Он будет встроен в мобильное приложение банка, выпустившего карту. Сейчас Visa договаривается с банками об интеграции нового сервиса в приложении.Московский кредитный банк сообщил, что уже ведёт переговоры с Visa. В банке также добавили, что аналогичный проект есть у «альтернативной международной платежной системы» (видимо, имеется в виду Mastercard).Этот сервис позволит уменьшить случаи использования чужих банковских карт. Злоумышленники, используя хакерские методы или социальную инженерию, могут получать доступ к аккаунтам жертв в различных интернет-магазинах и совершать покупки за их счёт с доставкой на свой адрес. Также нередки случая использования чужих платёжных данных в различных онлайн-сервисах (например, такси). Именно против такого мошенничества направлена новая инициатива Visa.