Российские банки начнут снимать клиентов на видео

Олег

Банкомат


Центральный банк России планирует разрешить банкам идентифицировать клиентов по видео. Об этом пишет «Интерфакс».

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Сейчас видеоидентификация клиентов запрещена законодательством, однако ЦБ планирует разрешить её в рамках своего экспериментально-правового режима. Заместитель председателя ведомства Ольга Полякова считает, что новый метод идентификации оценят и клиенты, и сами банки. К примеру, он позволит выявлять мошенничество со снятием наличных в банкоматах:

«Когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране», — Ольга Полякова. 

Представитель ЦБ также добавила, что съемка клиентов на камеру банкомата поможет не только выявлять случаи использования карты посторонним человеком, но и запрещать снятие наличных в режиме реального времени. Главное условие — оснастить банкоматы камерами высокого разрешения и обеспечить хорошее качество съемки. 

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

Mers
+5096
Mers
Эмм… Как бы это уже 100 лет назад использовалось.
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