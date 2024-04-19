Российские банки начнут снимать клиентов на видео



Центральный банк России планирует разрешить банкам идентифицировать клиентов по видео. Об этом пишет «Интерфакс».







Сейчас видеоидентификация клиентов запрещена законодательством, однако ЦБ планирует разрешить её в рамках своего экспериментально-правового режима. Заместитель председателя ведомства Ольга Полякова считает, что новый метод идентификации оценят и клиенты, и сами банки. К примеру, он позволит выявлять мошенничество со снятием наличных в банкоматах:





«Когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране», — Ольга Полякова.



Представитель ЦБ также добавила, что съемка клиентов на камеру банкомата поможет не только выявлять случаи использования карты посторонним человеком, но и запрещать снятие наличных в режиме реального времени. Главное условие — оснастить банкоматы камерами высокого разрешения и обеспечить хорошее качество съемки.