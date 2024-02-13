Новое приложение «Тинькофф» больше нельзя скачать в App Store

Олег

Календарь инвестора кончился


Буквально вчера мы писали о том, что «Тинькофф» выпустил iOS-приложение, которое полностью дублирует утилиту «Инвестиции» и заменяет её. Оно называлось «Календарь Инвестора»: на скриншотах и в описании не было никаких намеков на принадлежность к санкционному банку.

Однако модераторы Apple App Store удалили приложение спустя сутки после публикации, несмотря на все меры предосторожности и маскировку. Скорее всего, утилиту «раскрыли» из-за рассылки «Тинькофф-банка» своим клиентам, призывающей скачать её.

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На данный момент в App Store остается лишь одно приложение из пула «Тинькофф» — TIMOB, которое заменяет собой оригинальную утилиту «Мобайл» и по каким-то причинам до сих пор не удалено. Личный кабинет банка и «Инвестиции» вы сейчас можете скачать на iPhone или iPad исключительно с помощью нашего крутейшего гайда

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