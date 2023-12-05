«Тинькофф» запустил умную финансовую камеру. Она сама видит, куда и сколько надо заплатить

Банк «Тинькофф» объявил о запуске новой опции — умной финансовой камеры. Информация опубликована на официальном сайте компании.
Согласно источнику, умная камера позволит решать разные финансовые задачи в один клик — совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты, распознавать номера телефонов и так далее.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Умная камера работает на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые разработаны в самом банке.
Что умеет Умная камера Тинькофф уже сейчас:
- Распознавать банковские реквизиты без QR-кода. Пользователям не нужно вручную вводить платежные данные. Технология обучена распознавать реквизиты даже без QR-кода;
- Распознавать номер телефона для перевода. Умная камера сканирует номер телефона, в том числе рукописный для совершения перевода через приложение Тинькофф;
- Оплачивать по QR-кодам. Камера сканирует QR-код на кассах магазинах, в интернет-магазинах для совершения платежа;
- Распознавать другие объекты, попавшие в кадр — например, животных, и выполнять связанные с ними платежи.
Что появится в ближайшее время:
- Сканирование чеков из ресторана для разделения счета;
- Сканирование чеков из магазинов для получения кэшбэка и проверки цен;
- Распознавание любых QR-кодов;
- Сканирование банковских карт на пластике и написанных от руки.
Также банк планирует научить камеру распознавать людей, автомобили и другие сложные объекты для совершения платежей и переводов.