«Тинькофф» запустил умную финансовую камеру. Она сама видит, куда и сколько надо заплатить

Олег

Тинькофф


Банк «Тинькофф» объявил о запуске новой опции — умной финансовой камеры. Информация опубликована на официальном сайте компании.

Согласно источнику, умная камера позволит решать разные финансовые задачи в один клик — совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты, распознавать номера телефонов и так далее.

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Умная камера работает на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые разработаны в самом банке.

Что умеет Умная камера Тинькофф уже сейчас:

  • Распознавать банковские реквизиты без QR-кода. Пользователям не нужно вручную вводить платежные данные. Технология обучена распознавать реквизиты даже без QR-кода;
  • Распознавать номер телефона для перевода. Умная камера сканирует номер телефона, в том числе рукописный для совершения перевода через приложение Тинькофф;
  • Оплачивать по QR-кодам. Камера сканирует QR-код на кассах магазинах, в интернет-магазинах для совершения платежа;
  • Распознавать другие объекты, попавшие в кадр — например, животных, и выполнять связанные с ними платежи.

Что появится в ближайшее время:

  • Сканирование чеков из ресторана для разделения счета;
  • Сканирование чеков из магазинов для получения кэшбэка и проверки цен;
  • Распознавание любых QR-кодов;
  • Сканирование банковских карт на пластике и написанных от руки.

Также банк планирует научить камеру распознавать людей, автомобили и другие сложные объекты для совершения платежей и переводов. 

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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5511
Вася Вотафаков
Так же тинёк. 👇👇👇списывает бабки без согласия пользователя
Сегодня в 13:29
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kardigan
+3273
kardigan Вася Вотафаков
Отстойная контора стала в последнее время. Пользуется тем, что не под санкциями и обдирают народ по комиссиям и сборам как липку.
Убрал этот банк к х.. из своего поля зрения.
Сегодня в 13:46
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