Samsung Galaxy S8 и S8+

Xiaomi Mi 6

OnePlus One

OnePlus 5T

Жизненный цикл Android-смартфонов ограничен.Их операционная система получает меньше обновлений, чем iOS. Два факта: iPhone 5S получал новые версии iOS в течение пяти лет, на Samsung же до 2020 года прилетало лишь два крупных апдейта.По дизайну Android-смартфоны теряют актуальность тоже быстрее. Apple с 2017 по 2021 годы применяет «челку», то есть iPhone X еще в тренде. Android-смартфоны за этот же промежуток времени выходили без выреза, с челкой, каплей, точкой и выдвижной камерой. Стандарты эстетики меняются слишком быстро.Ниже — исключения. Эти смартфоны не теряли актуальность три года и больше. Производители не снимали их с производства и поддерживали обновлениями дольше обычного, потому что на них был спрос.После катастрофы с Galaxy Note 7 корейцы обязаны были реабилитироваться, выпустив успешное обновление линейки S. Задача была выполнена — Galaxy S8 и S8+ были самыми прогрессивными смартфонами 2017 года как минимум до выхода iPhone X, и даже после революционного релиза Apple они привлекали экраном без выреза под фронтальную камеру.Уже через полгода в номинации Mobile Choice Consumer Awards телефон Galaxy S8 был признан смартфоном года и конкретно лучшим камерофоном. Со временем смартфоны как минимум не старели. У них не было ночного режима, но энтузиасты пользовались им с помощью Google Камеры. Внешне они также не теряли актуальности: устройства были безрамочными, а отсутствие челки, капли, точки или выдвижной фронтальной камеры радовало скептиков этих решений.S8 и S8+ — одни из первых смартфонов с пропорциями экрана 18:9. В обеих моделях был установлен экран с изогнутыми краями, до них решение не было массовым. В 2021 году бренды начали отказываться от этого элемента, но тогда корейцы удивили эффектом безрамочности и чувства, что контент ближе к пользователю.Единственным их минусом оказалась реализация сканера отпечатка пальца. Он был на одном уровне с корпусом и почти не чувствовался тактильно, а располагался слева от тыльной камеры, поэтому при его поиске стекло часто заляпывалось. Проблема решилась в Galaxy S9 и S9+. Только тогда S8 и S8+ подешевели и оказались выгодны для тех, кто хочет сэкономить. В общем, одни из лучших смартфонов линейки S.Смартфоном 2017 года выпуска Xiaomi Mi 6 все еще пользуются 2,15 миллиона человек. Об этом сообщил глава компании Лей Цзюнь в микроблоге на Weibo. Впечатляющий показатель для смартфона, вышедшего четыре года назад, отметил он. Впрочем, неудивительно.Смартфон оказался идеальным для тех, кто хочет и найти функциональный смартфон с хорошей камерой и мощным процессором, и сэкономив при этом. В Mi 6 были установлены экран на 5,15 дюйма с подсветкой LCD, пропорциями 16:9 и разрешением Full HD. Аппарат работал на процессоре Snapdragon 835, объем памяти составлял 6+128 ГБ. Тыльная камера была двойной с разрешением 12+12 МП, фронтальная — одинарной на 8 МП. Объем аккумулятора составлял 3350 мАч.У Xiaomi хронические проблемы с программным обеспечением — на форуме пользователи MIUI стабильно жалуются на ошибки. По аппаратному обеспечению компания оказалась максимально щедрой. Процессор лучший на рынке, памяти больше нужного (тогда еще продавался iPhone 7 с 32 ГБ в минимальной комплектации), камера хорошая, экран и аккумулятор приличные.Смартфон 2014 года опередил время. Тогда Xiaomi только появилась, а китайские бренды еще не стали мейнстримом. Этот девайс уже продавался преимущественно в интернете, это политика бренда конгломерата BBK: устройства должны покупать онлайн, так быстрее и удобнее.Сама OnePlus называла модель убийцей флагманов: у него были характеристики как у самых дорогих моделей, а стоил он всего $400 (для сравнения, iPhone 6 того же года выпуска продавался по цене от $650).Смартфон изначально был интересен обновлениями: из коробки он работал на прошивке CyanogenMod 11S на основе Android 4, а через год он получил обновление до OxygenOS на базе Android Lollipop.В 2020 году он в очередной раз удивил программным обеспечением — аппарат шестилетней давности получил обновление до Android 10. В 2021-м он по-прежнему жив: по словам топ-менеджера компании Питта Лау, им все еще пользуется 300 человек.Характеристики смартфона были привлекательными. Он был оснащен процессором Snapdragon 801, объем оперативной памяти составлял 3 ГБ, накопитель 16 или 64 ГБ, экраном с диагональю 5,5-дюймов, IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 точек (Full HD). Камера была одинарной с разрешением 13 МП.Качеством она не выделялась, как и у других моделей OnePlus до выпуска 7 Pro. Впрочем, тогда мобильной фотографии уделялось меньше внимания, игру перевернул Huawei P20 Pro в 2018 году. Задачей OnePlus One было стать таким же мощным и функциональным, как iPhone и Samsung Galaxy S, с ней он справился.Еще один девайс бренда. В мае 2020 года OnePlus начала распространять обновление OxygenOS 10 на основе Android 10 для смартфонов 5 и 5T. Это третье и последнее большое обновление Android для них, они еще тогда были актуальны — почти не устарели по характеристикам и отличались удобными уникальными возможностями.Фишка 5T — зарядка Dash Charge. В 2018 году специалисты Tom's Guide выяснили, что зарядка смартфона самая быстрая даже среди флагманов. В тесте OnePlus восполнил энергии до 53% за полчаса и до 93% за час. iPhone X за этот же временной отрезок набрал 50% и 81% соответственно; Samsung Galaxy Note 8 вообще оказался аутсайдером топа — за полчаса он зарядился всего на 35%. В 2021 году смартфоны заряжаются чуть дольше часа, устройство 2017 года соответствует времени.Из уникальных особенностей у OnePlus есть OxygenOS и рычажок переключения режимов звука. Прошивка внешне почти не отличается от чистого Android и не усложняет интерфейс. Рычажок позволяет включить беззвучный или обычный режим одним действием, смартфон не нужно включать, снимать блокировку, открывать панель управления. В этом плане OnePlus одни из самых удобных Android-смартфонов.