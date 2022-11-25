7 фишек клавиатуры iPhone, о которых вы не знали. Пользование iOS не будет прежним

Скрытые символы

Замена текста

Диктовка текста

Поиск эмодзи

Тактильная отдача

Отключаем звук клавиатуры

Встряхните, чтобы отменить

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Насколько хорошо вы знаете свой iPhone? iOS известна своей простотой, но даже в ней можно найти функции, спрятанные от большинства пользователей. Если изучить их, пользование мобильным устройством станет в разы проще.Эти семь функций упростят ваше взаимодействие со стоковой клавиатурой в iPhone.Если вы не можете найти на клавиатуре в букву «ё» и подобные редкие знаки, то это не значит, что их нет. Просто они спрятаны, чтобы не занимать лишнее место на клавиатуре.Чтобы их найти, нужно нажать на похожую букву и удерживать, пока сверху не появится строка с символами. В английской раскладке таким образом можно выбрать необычные буквы греческого алфавита, а в российской — «ё». Тот же принцип работает и для раскладки символов. Там, в знаке «равно» спрятан знак приблизительно «≈» и неравно «≠». Аналогичный принцип и с эмодзи — можно менять цвет кожи лиц и рук.На iPhone можно выделить слова-триггеры, при написании которых у вас будет отображаться нужное длинное словосочетание в строке Т9. К примеру, можно настроить, чтобы при наборе на клавиатуре «ЙЦУ» появилось такое эмодзи ¯\_(ツ)_/¯. Аналогично можно записать электронную почту или ссылку на свои соцсети. Стабильно пользуюсь.Пройдите в «Настройки» —> «Основные» —> «Клавиатура» —> «Замена текста».Функция диктовки создана для того, чтобы упростить ввод текста, когда нет возможности печатать самостоятельно. Голосовые сообщения некоторых людей раздражают. С помощью этой функции можно не бесить собеседника ворсами, а отправить текст.Зайдите в Настройки —> «Основные» —> «Клавиатура» и в самом низу экрана отключите ползунок «Включение диктовки».Опишите нужный смайлик одним словом, и он появится у вас в строке Т9. Например, можно вбить название страны, и там появится ее флаг. Или эмоцию — «улыбка», «жалость», «обида» и т.д.Одна из самых приятных нововведений в iOS 16 — возможность включить тактильную отдачу при наборе текста. Функция Taptic Engine существует с 2015 года, но не применялась широко до текущего года. В 2022 году разработчики подружили тактильную отдачу с родной клавиатурой iPhone.По умолчанию эта функция отключена. Зайдите в «Настройки» —> «Звуки, тактильные сигналы» —> «Отклик клавиатуры» и активируйте тумблер «Тактильные сигналы», чтобы включить вибрацию при нажатии на кнопки виртуальной клавиатуры своего iPhone. А теперь попробуйте начать переписываться в чатах и почувствуйте тактильное удовольствие.Звук клавиатуры iPhone может раздражать. Он отключается с помощью беззвучного режима, но порой хочется слышать звук уведомлений и при этом не слышать звук набора текста. К тому же, с тактильной отдачей он бессмысленный.Заходим в «Настройки» —> «Звуки» и деактивируем рычажок напротив «Звук блокировки». Больше вы не будете слышать звук набора текста даже со включенным звуком уведомлений.На iPhone реализована команда-альтернатива Cmd+Z. Она выполняется простым встряхиванием iPhone. Наберите текст в заметках или строке сообщения, а после этого встряхните смартфон.Причем, в этой функции реализована и защита от мисскликов — изначально вам откроется меню «отмены действий». Выберите «Не применять», если действительно хотите удалить текст.