7 главных изменений в истории iOS? Без них Apple не была бы настолько хороша

Первый жест

Многозадачность

Радикальный редизайн

AirDrop

Разделение экрана в iPad

Экранное время

Виджеты

«В нее внесут серьезные изменения. Они включат в себя новые способы взаимодействия с интерфейсом и несколько новых фирменных приложений от Apple», — сказал инсайдер Марк Гурман об iOS 16, которую представь уже шестого июня.iOS развивается медленно и постепенно. Это бесит гиков и радует обычных пользователей — интерфейс всегда привычный, не приходится каждый год-два привыкать к новому, как в случае с Android и его оболочками. Тем не менее, в истории операционной системы Apple был ряд значительных изменений. Вспомним семь на наш взгляд самых судьбоносных.в iPhoneOS 3, 2009 годЖесты привычны нам в 2022 году. Когда мы поднимаем айфон, экран включается. Если встряхнуть его, набранный текст удалится, или действие отменится. Эти инструменты экономят нам секунды, и в процессе появляется чувство, будто телефон уже знает, что мы хотим от него.Впервые они появились в iPhoneOS 3 в далеком 2009 году. Тогда жесты стали доступны только в плеере. Если встряхнуть смартфон в разблокированном состоянии, он переключал трек на следующий. Эта возможность экономила драгоценные секунды — не нужно было открывать приложение с плеером, достаточно просто потрясти телефон, и благодаря гироскопу он все сделает.в iOS 4, 2010 годТо, без чего нельзя представить ни одно устройство сегодня. Впервые функция появилась в iOS 4 году в 2009 году. На тот момент над Apple смеялись, ведь она была доступна в Android гораздо раньше, что делало конкурентов iPhone гораздо удобнее и функциональнее.Долгожданная функция позволила запускать несколько приложений одновременно. А до середины 2009 года и релиза iOS 4 пользователям приходилось закрывать одно приложение, чтобы открыть другое. С того же момента условно можно было читать электронную книгу и листать Twitter.в iOS 7, 2013 годМы привыкли, что в iOS не меняется дизайн из поколения в поколения. Это так, операционная система претерпела редизайн лишь однажды — в 2013 году вышла iOS 7, тогда разорвавшая шаблоны.До этого дизайн операционной системы был выполнен в стиле «скевоморфизм». Его отличительные черты — наличие текстур и теней, что делало элементы интерфейса объемными. Стив Джобс был фанатом этого стиля, он применялся еще в оригинальной операционной системе для компьютеров Macintosh. Папки, диски и мусорные ведра — все эти элементы были похожи на реальные, а калькулятор в стиле скевоморфизма рисовал сам Стив. Этот дизайн-код унаследовала и iOS.В iOS 7 компания перешла на новый стиль. Иконки стали плоскими и более яркими. « Это всё равно, что получить новое устройство», — говорил Крейг Федериги на презентации софта. Сама Apple признавала: интерфейс iOS 7 вызовет отторжение у пользователей гаджетов Apple со стажем. Тем не менее, он прижился среди юзеров и используется до сих пор.в iOS 7, 2013 годApple — абсолютный лидер по части передачи данных между устройствами одного пользователя. Сделал снимок на iPhone, передал его на MacBook двумя кликами без потери качества — это возможно благодаря AirDrop.Huawei пытается догнать компанию из Купертино в последние годы, но до нее китайцам объективно далеко. Для передачи данных требуется касание телефона и ноутбука, сам по себе интерфейс Huawei Share выглядит странно, кроме того, в этом программном обеспечении есть странные и неосмысленные функции, вроде демонстрации экрана смартфона на дисплее ноутбука.Впервые AirDrop появился в той же iOS 7. Тогда он рассматривался как альтернатива легендарному Bluetooth, с помощью которого мы передавали файлы между кнопочными телефонами. «Абсолютно новый способ для быстрого и простого обмена контентом с людьми, которые находятся поблизости», — так описывала функцию Apple. Кто знал, что она так далеко пойдет.iOS 9, 2015 годФункции не дождались владельцы iPhone, зато компания услышала зов пользователей iPad. Планшеты нужны, чтобы получить увеличенный экран и потреблять контент с бОльшим удобством, чем в случае со смартфоном. Логично расширить функциональность операционной системы и позволить транслировать контент сразу с двух приложений — эта возможность появилась в iOS 9.iOS 12, 2018 годС этой функцией можно в режиме реального времени получать доступ к отчетам, в которых показано, как долго вы проводите с iPhone и iPad. Данные можно получить как по пользованию в принципе, так и по конкретным приложениям. Например, можно увидеть те, в которых вы проводите больше всего времени.Со сцены сказали, что эта функция позволит вам позаботиться о собственном цифровом здоровье. С помощью этого инструмента можно не только следить за тем, сколько раз вы снимаете смартфон с блокировки и сколько часов проводите наедине с сенсорным экраном, но и устанавливать себе жесткие лимиты по пользованию конкретными приложениями. «Теперь вы сможете ограничить его использование до часа в день», — таким был монолог представителя Apple во время презентации обновления.Сразу после выхода функции в iOS подобную добавили и другие приложения. Например, она появилась в соцсети с розово-оранжевым логотипом, а также пользователей уведомляют, что они увидели все посты из их ленты за последние 48 часов.iOS 14, 2020 годОперационная система привлекла внимание новыми возможностями. Это те функции, которые фанаты ждали с 2015 года ещё в iPhone 7: виджеты на рабочем столе, режим "картинка в картинке", входящий вызов в уведомлении.Виджеты можно разместить на любой странице рабочего стола, не только в отдельном меню. Это то, из-за чего выли пользователи. Теперь на главную страницу можно поставить время, погоду, ленту новостей, показатели физической активности из приложения «Здоровье» — все, что вы посчитаете нужным. Это свобода, которой не хватало владельцам iPhone с момента самого начала противостояния iOS и Android.