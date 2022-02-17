В течение недели мы мониторили для вас предложения с AliExpress. На этот раз мы собрали для вас лучшие лоты товаров для дома, которые сделают его технологичнее.

Прибор, не пропускающий воздух вовнутрь емкости, что позволяет еде сохранять свежесть. Она вместительная — объем достигает семи литров. Подойдет для хранения круп, орехов и муки.

Управление предельно элементарное. На крышке расположены клавиши, по которым прибор открывает или закрывает емкость. Работает от аккумулятора, заряжается с помощью магнитного кабеля.

Аппарат регулирует влажность воздуха в помещении, позволяя пользователю лучше себя чувствовать. Емкость — 160 мл, скорость распыления — 35 мл/ч, то есть прибор сможет работать до 4,5 часа.

Для большей эффектности к прибору можно подсоединить пропеллер или лампу. Кроме того, стенки увлажнителя светятся, что делает его более эстетичным.

добнейшая вещь для кухни. Открыл ветчину, положил в другой пакет, применил этот прибор — все, снова закрыта. Пакеты, кстати, идут в комплекте.

Альтернатива вакуумному сосуду, только в пакетах еду можно хранить в холодильнике. Подойдет для мяса.

Альтернатива утюгу. Плюс отпаривателя в том, что его можно использовать без гладильной доски. впрочем, горизонтальное разглаживание тоже поддерживается.

Этот прибор отличается миниатюрностью. Благодаря компактному корпусу его легко можно положить в сумку или багаж, чтобы пользоваться вдали от дома.

Простой в использовании, но практичный прибор, который позволит сохранить товарный вид вашей одежды. Работает по принципу триммер для стрижки волос: включаете и водите по одежде, прибор автоматически удаляет ворс.

Триммер беспроводной, работает от аккумулятора. Его заряда хватает примерно на 40 минут работы без подключения к питанию.

Казалось бы, обычный прибор, но его функциональность в разы упростит процесс влажной уборки. Во-первых, на его сопло добавлен распылитель. Во-вторых, щетки вращаются автоматически. Это значит, что вам не придется смачивать швабру вручную, и применять усилия, чтобы отчистить грязь.

Максимальное время работы — 25 минут для влажного режима и 35 мин для сухого режима. Щетка легко отсоединяется от сопла при помощи ступни.

Два в одном — прибор предназначается для помолвки как кофе, так и специй. Причем, он ориентирован на сухую пищу (кофейные зерна, орехи, специи, рис, семена, бобы и т.д.), а также влажную (чеснок, имбирь, травы, чили, морковь).

Из других особенностей прибора — регулировка толщины помолотых зерен. Чем дольше идет процесс, тем меньше получаются гранулы.

Еще один аксессуар для хранения пищи в вакуумном пакете. Этот прибор пригодится для запечатывания обычных целлофановых пакетов и тех, в которые изначально была упакована еда.





