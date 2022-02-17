В течение недели мы мониторили для вас предложения с AliExpress. На этот раз мы собрали для вас лучшие лоты товаров для дома, которые сделают его технологичнее.
Вакуумный сосуд для хранения еды
Прибор, не пропускающий воздух вовнутрь емкости, что позволяет еде сохранять свежесть. Она вместительная — объем достигает семи литров. Подойдет для хранения круп, орехов и муки.
Управление предельно элементарное. На крышке расположены клавиши, по которым прибор открывает или закрывает емкость. Работает от аккумулятора, заряжается с помощью магнитного кабеля.
Увлажнитель воздуха saengQ
Аппарат регулирует влажность воздуха в помещении, позволяя пользователю лучше себя чувствовать. Емкость — 160 мл, скорость распыления — 35 мл/ч, то есть прибор сможет работать до 4,5 часа.
Для большей эффектности к прибору можно подсоединить пропеллер или лампу. Кроме того, стенки увлажнителя светятся, что делает его более эстетичным.
Пищевой вакуумный упаковщик saengQ
добнейшая вещь для кухни. Открыл ветчину, положил в другой пакет, применил этот прибор — все, снова закрыта. Пакеты, кстати, идут в комплекте.
Альтернатива вакуумному сосуду, только в пакетах еду можно хранить в холодильнике. Подойдет для мяса.
Беспроводной мини-отпариватель для одежды
Альтернатива утюгу. Плюс отпаривателя в том, что его можно использовать без гладильной доски. впрочем, горизонтальное разглаживание тоже поддерживается.
Этот прибор отличается миниатюрностью. Благодаря компактному корпусу его легко можно положить в сумку или багаж, чтобы пользоваться вдали от дома.
Мини-триммер для удаления катышков saengQ
Простой в использовании, но практичный прибор, который позволит сохранить товарный вид вашей одежды. Работает по принципу триммер для стрижки волос: включаете и водите по одежде, прибор автоматически удаляет ворс.
Триммер беспроводной, работает от аккумулятора. Его заряда хватает примерно на 40 минут работы без подключения к питанию.
Электрическая швабра
Казалось бы, обычный прибор, но его функциональность в разы упростит процесс влажной уборки. Во-первых, на его сопло добавлен распылитель. Во-вторых, щетки вращаются автоматически. Это значит, что вам не придется смачивать швабру вручную, и применять усилия, чтобы отчистить грязь.
Максимальное время работы — 25 минут для влажного режима и 35 мин для сухого режима. Щетка легко отсоединяется от сопла при помощи ступни.
Кофемолка — измельчитель для приправ
Два в одном — прибор предназначается для помолвки как кофе, так и специй. Причем, он ориентирован на сухую пищу (кофейные зерна, орехи, специи, рис, семена, бобы и т.д.), а также влажную (чеснок, имбирь, травы, чили, морковь).
Из других особенностей прибора — регулировка толщины помолотых зерен. Чем дольше идет процесс, тем меньше получаются гранулы.
Прибор для запечатывание пакетов
Еще один аксессуар для хранения пищи в вакуумном пакете. Этот прибор пригодится для запечатывания обычных целлофановых пакетов и тех, в которые изначально была упакована еда.
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