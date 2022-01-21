В течение недели мы мониторили для вас предложения с AliExpress. На этот раз мы собрали для вас лучшие лоты товаров для дома, которые сделают его технологичнее.
Портативный увлажнитель воздуха
Беспроводной увлажнитель воздуха, который можно ставить в любое удобное место без проводов привязки к розетке. Устройство заряжается от USB. Восполнили энергию, поставили в нужное место.
Приятное дополнение — RGB-подсветка. Она сделает процесс испарения воды более эффектным при нехватке света — пар будет цветным. В общем, практичный и визуально привлекательный аксессуар.
Термометр Xiaomi
Прибор, отображающий температуру и влажность в помещении. Причем, он не только показывает цифры, но и оценивает их — на дисплее есть шкала влажности помещения с тремя делениями: сухо, оптимально и влажно. Она позволит вам оценить, насколько показатель в норме, и в зависимости от него включить или выключить увлажнитель.
Пресс для чеснока
Прибор для измельчения чеснока. Пригодится в процессе приготовления салатов или супа — не нужно измельчать чеснок ножом, просто надавите на зубчик этим прибором. Этот способ более быстрый и безопасный — так вы точно не порежетесь.
Кофейный фильтр
Прибор для заварки любимого напитка. Засыпаете молотый кофе в один резервуар, заливаете водой, приготовленный напиток окажется в другом резервуаре, но без порошка.
Емкость, куда вы засыпаете кофе, выполнена из нержавеющей стали. Это гарантирует отсутствие посторонних запахов в напитке. Снаружи корпус выполнен из пластика.
Мини-утюг для одежды
По форме это полноценный утюг, только он в разы меньше классической модели — эта по размерам сопоставима с кружкой.
Функционально она почти не отличается от классического утюга. Накаляете по проводу, гладите. Только здесь нет резервуара для воды.
Светильник со шкалой громкости звука
Оригинальная декорация игрового стола для геймера. Его суть следующая — светильник начинает гореть, когда колонки компьютера издают звук, и чем он громче, тем шкала выше.
Подключается к компьютеру по USB-A. Цвет светодиодов — RGB. Цвет корпуса на выбор — черный, белый, серебристый. Можно выбрать такой светильник, чтобы он визуально максимально вписывался в рабочее место.
Весы напольные Xiaomi Mi Smart Scale 2
Умные весы, которые могут отслеживать изменения в весе, а также измерять индекс массы тела и биоимпедансный анализ тела. Весы умеют распознавать разных пользователей, считывая параметры тела. Приятное дополнение — возможность взвешивать мелкие предметы: фрукты, овощи.
Все данные отображаются в приложении Mi Home и сохраняются в аккаунте. При необходимости есть возможность выпустить через приложение медицинскую распечатку, с которой можно пойти к врачу.
Кухонные весы
Помогут регулировать ваше питание, а именно порционность ингредиентов еды. На передней панели располагается LCD-экран, показывающий вес продукта. Есть два варианта максимального веса — 5 и 10 кг.
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