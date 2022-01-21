В течение недели мы мониторили для вас предложения с AliExpress. На этот раз мы собрали для вас лучшие лоты товаров для дома, которые сделают его технологичнее.Беспроводной увлажнитель воздуха, который можно ставить в любое удобное место без проводов привязки к розетке. Устройство заряжается от USB. Восполнили энергию, поставили в нужное место.Приятное дополнение — RGB-подсветка. Она сделает процесс испарения воды более эффектным при нехватке света — пар будет цветным. В общем, практичный и визуально привлекательный аксессуар.Прибор, отображающий температуру и влажность в помещении. Причем, он не только показывает цифры, но и оценивает их — на дисплее есть шкала влажности помещения с тремя делениями: сухо, оптимально и влажно. Она позволит вам оценить, насколько показатель в норме, и в зависимости от него включить или выключить увлажнитель.Прибор для измельчения чеснока. Пригодится в процессе приготовления салатов или супа — не нужно измельчать чеснок ножом, просто надавите на зубчик этим прибором. Этот способ более быстрый и безопасный — так вы точно не порежетесь.Прибор для заварки любимого напитка. Засыпаете молотый кофе в один резервуар, заливаете водой, приготовленный напиток окажется в другом резервуаре, но без порошка.Емкость, куда вы засыпаете кофе, выполнена из нержавеющей стали. Это гарантирует отсутствие посторонних запахов в напитке. Снаружи корпус выполнен из пластика.По форме это полноценный утюг, только он в разы меньше классической модели — эта по размерам сопоставима с кружкой.Функционально она почти не отличается от классического утюга. Накаляете по проводу, гладите. Только здесь нет резервуара для воды.Оригинальная декорация игрового стола для геймера. Его суть следующая — светильник начинает гореть, когда колонки компьютера издают звук, и чем он громче, тем шкала выше.Подключается к компьютеру по USB-A. Цвет светодиодов — RGB. Цвет корпуса на выбор — черный, белый, серебристый. Можно выбрать такой светильник, чтобы он визуально максимально вписывался в рабочее место.Умные весы, которые могут отслеживать изменения в весе, а также измерять индекс массы тела и биоимпедансный анализ тела. Весы умеют распознавать разных пользователей, считывая параметры тела. Приятное дополнение — возможность взвешивать мелкие предметы: фрукты, овощи.Все данные отображаются в приложении Mi Home и сохраняются в аккаунте. При необходимости есть возможность выпустить через приложение медицинскую распечатку, с которой можно пойти к врачу.Помогут регулировать ваше питание, а именно порционность ингредиентов еды. На передней панели располагается LCD-экран, показывающий вес продукта. Есть два варианта максимального веса — 5 и 10 кг.