Компания Acer продолжает расширять модельный ряд игровых мониторов Predator и Nitro. Она представила три новых устройства, которые подойдут для геймеров. Среди новинок монитор для киберспортсменов, которые требуют поддержки самых современных технологий, и для обычных пользователей, которые изредка увлекаются играми.
Помимо этого, Acer представила игровые мониторы, сертифицированные TÜV Rheinland Eyesafe. По сравнению с традиционными ЖК-мониторами они отличаются пониженным уровнем вредного излучения из синей части спектра света.
Технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer дает возможность измерить уровень задержки системы, используя анализ нажатий на клавиши мыши. NVIDIA G-SYNC позволяет устранить разрывы изображения, а время отклика составляет 0,5 мс.
Оба монитора из линейки Predator XB3 поддерживают технологии Acer VisionCare 4.0, которые помогают защитить глаза во время длительных игровых сессий и киберспортивных турниров. В Acer VisionCare 4.0 входят LightSense (регулирует яркость экрана монитора в зависимости от уровня окружающего освещения), а также AdaptiveLight, ColorSense и ProxiSense (анализируют освещение в помещении и автоматически подстраивают яркость и цветовую температуру экрана).
Оба монитора получили сертификат TÜV/Eyesafe. В них также используется инновационная стойка Acer ErgoStand, которая даёт возможность регулировать высоту экрана над столом, поворачивать его и наклонять, чтобы найти нужный ракурс.
Nitro XV282K KV поддерживает технологию Acer HDR 400 и оборудован IPS-экраном, а для защиты зрения предусмотрен комплекс технологий Acer VisionCare 3.0 (LightSense, ColorSense, ProxiSense и BluelightShield Pro).
Монитор Predator XB273U NX появится в Северной Америке и регионе EMEA в мае 2021 года по цене от 1099,99 долларов США и 1179 евро соответственно. В Китае продажи начнутся в марте 2021 года по рекомендованной цене от 7999 юаней.
Монитор Predator XB323QK NV появится в Северной Америке и регионе EMEA в мае 2021 года. Рекомендованная цена стартует от 1199,99 долларов США и 1199 евро соответственно. В Китае продажи начнутся в марте 2021 года по цене от 7999 юаней.
Монитор Nitro XV282K KV выйдет на рынки Северной Америки и региона EMEA в мае 2021 года по цене от 899,99 долларов и 949 евро соответственно. В Китае монитор появится в феврале этого года по цене от 6999 юаней.
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