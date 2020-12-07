По данным Bloomberg, компания Apple разрабатывает новую линейку процессоров. Они будут установлены в моноблоки iMac и iMac Pro, а также в ноутбуки серии MacBook Pro.
Кроме того, осенью 2021 года Apple планирует выпустить новую модель компьютера Mac Pro с процессором на базе ядер ARM. Он будет обладать высочайшей производительностью среди всех устройств компании.
Этой осенью Apple выпустила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также десктопный компьютер Mac mini с процессором M1 собственной разработки. В нём используются вычислительные ядра производства компании ARM, которые предлагают производительность десктопного уровня в сочетании с экономичностью и энергоэффективностью чипов для мобильных устройств.
При разработке новой линейки процессоров будет учтён опыт, накопленный во время проектирования процессора M1. Его производительности достаточно для того, чтобы составить конкуренцию чипам Intel и AMD, а встроенный видеочип вполне сравним с недорогими дискретными видеокартами NVIDIA и AMD.
В перспективе Apple может полностью отказаться от закупки процессоров Intel. Полный переход к собственному производству процессоров для ноутбуков и компьютеров запланирован на 2022 год. По оценке специалистов, сейчас Intel получает около 10% всей выручки от поставок микросхем для продукции Apple.
Разрыв контракта с Intel на поставку компьютерных процессоров позволит Apple меньше зависеть от этой компании. В то же время Apple может попасть в зависимость от британской компании ARM, которая в скором времени может быть поглощена одним из основных конкурентов Intel — NVIDIA.
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И спасибо за инфу, полезно)