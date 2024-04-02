Apple готовится к выпуску AirPods Lite и AirPods Max 2

Фархад
AirPods Max 2

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу поделился инсайдом относительно скорого выхода новых беспроводных наушников Apple.

По словам Пу, дочерняя компания Foxconn станет одним из поставщиков дешевой версии AirPods. Эту модель будут собирать в Индии, а массовое производство запланировано на четвертый квартал 2024 года. Аналитик также ожидает, что Apple выпустит новые AirPods Max этой осенью.

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Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман также заявил о планах Apple по выпуску двух моделей AirPods 4-го поколения в сентябре-октябре 2024 года, включая стандартную и Lite-версии. Наушники предложат новый дизайн с улучшенной посадкой, прокачанным звуком и кейсом для зарядки с портом USB-C. При этом более дорогая модель также получит активное шумоподавление и динамик в футляре для отслеживания местоположения по Локатору. Ну а AirPods Max 2-го поколения получат только порт USB-C и новые расцветки.

Вполне вероятно, что Apple представит новые наушники на одной из осенних презентаций.
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Источник:
MacRumors
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