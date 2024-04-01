Apple вспомнила о новых Apple Watch спустя полгода после их выхода

Фархад
AW

На днях компания Apple наконец-то добавила на свой сайт специальные страницы технических характеристик для Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 2-го поколения.

По непонятным причинам Apple не обновляла этот раздел сайта больше 6 месяцев. Новые страницы со спецификациями предоставляют подробную информация об актуальных моделях Apple Watch, включая характеристики используемых материалшв, размер и вес, время автономной работы, функции мониторинга здоровья и многое другое.

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Интересно, что в инструменте сравнения Apple Watch эти модели часов появились сразу же после анонса.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1248
tellurian
Может обновила из-за отключения датчиков по суду?
Сегодня в 09:10
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wetwet
+879
wetwet
согласен, очевидно ждали решение суда и обжалования
Сегодня в 11:05
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