В России снизили беспошлинный порог на зарубежные товары

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С 1 апреля 2024 года лимит стоимости товара для беспошлинного ввоза в Россию снизился с 1000 евро до 200 евро, сообщает РБК.

Ранее в сети появилась информация о том, что беспошлинного порога не будет вовсе, но она не соответствовала действительности.

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Теперь покупатели должны будут оплачивать таможенную пошлину со всех товаров, приобретённых на зарубежных маркетплейсах, если их сумма превышает 200 евро. Стоимость пошлины высчитывается по формуле: (цена товара в евро — 200 евро) * 15%. При этом минимальная сумма пошлин должна быть не менее 2 евро за кг.

Беспошлинный порог в 200 евро действовал с января 2020 года до апреля 2022. Однако потом его увеличили до 1000 евро на определенный срок, который истёк 31 марта 2024 года.
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Источник:
РБК
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Комментарии

kardigan
+3557
kardigan
Проснулись. Новость протухла уже.
Сегодня в 11:43
#
tellurian
+1248
tellurian
Реале о много кто против во власти. Очень снооо заказывается всяких вещей для сво и не только. Теперь затраты у многих вырастут. Есть вероятность, что могут снова вернуть.
Сегодня в 11:56
#
Anatoly076
+141
Anatoly076 tellurian
Я думаю тут мало кого волнует «частное» мнение тех кто против во Власти. Тут экономика и бюджет «не срастается» совсем! Даже маркировка и Честный знак не помогает. Народ таранит вагонами товары и т.д. Дробя заказы. Все без налогов, как самозанятые, оформив родителей (своих, жены, даже лежачих прадедов и т.д.) и всех кого можно, через них качают везде от маркетплейсов до Авито и просто в ларьках ТРЦ. Целый пласт оказался вне закона! На каждого по 2.400.000 выручки в год.

Те кто имеет торговые отношения на уровне закупок Контейнеры, фуры, 100 вагонов — им плевать! Они и так платили столько сколько установлено. А вот всяким МИКРОмалышам или труба наступит, цены подымать и дополнительно крутиться! Частникам которые на Али и Озон.Глобал любят покупать тоже «не повезло»! 🤷🏻‍♂️😬
Сегодня в 12:29
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+367
den3221
Все для народа!)
час назад в 14:37
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