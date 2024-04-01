В России снизили беспошлинный порог на зарубежные товары

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С 1 апреля 2024 года лимит стоимости товара для беспошлинного ввоза в Россию снизился с 1000 евро до 200 евро, сообщает РБК.Ранее в сети появилась информация о том, что беспошлинного порога не будет вовсе, но она не соответствовала действительности.Теперь покупатели должны будут оплачивать таможенную пошлину со всех товаров, приобретённых на зарубежных маркетплейсах, если их сумма превышает 200 евро. Стоимость пошлины высчитывается по формуле: (цена товара в евро — 200 евро) * 15%. При этом минимальная сумма пошлин должна быть не менее 2 евро за кг.Беспошлинный порог в 200 евро действовал с января 2020 года до апреля 2022. Однако потом его увеличили до 1000 евро на определенный срок, который истёк 31 марта 2024 года.