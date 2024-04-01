В России снизили беспошлинный порог на зарубежные товары

С 1 апреля 2024 года лимит стоимости товара для беспошлинного ввоза в Россию снизился с 1000 евро до 200 евро, сообщает РБК.
Ранее в сети появилась информация о том, что беспошлинного порога не будет вовсе, но она не соответствовала действительности.
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Теперь покупатели должны будут оплачивать таможенную пошлину со всех товаров, приобретённых на зарубежных маркетплейсах, если их сумма превышает 200 евро. Стоимость пошлины высчитывается по формуле: (цена товара в евро — 200 евро) * 15%. При этом минимальная сумма пошлин должна быть не менее 2 евро за кг.
Беспошлинный порог в 200 евро действовал с января 2020 года до апреля 2022. Однако потом его увеличили до 1000 евро на определенный срок, который истёк 31 марта 2024 года.