В iOS 15.3 и iPadOS 15.3 компания Apple добавила «важные обновления системы безопасности для вашего iPhone (и iPad)». А именно — перекрыла доступ к возможности отслеживать пользователя сайтом. Об этом сообщает PhoneArena.

В iOS 15.3 и iPadOS 15.3 компания исправила эксплойт Safari, который позволял злоумышленникам отслеживать посещения пользователей в интернете. Ошибка «позволяла любому веб-сайту отслеживать вашу активность и даже раскрывать вашу личность», по данным FingerprintJS. Сегодняшнее обновление еще больше улучшает защиту.

Обработка вредоносного содержимого сайта позволяет злоумышленникам получить доступ к iPhone или iPad жертвы. Apple известно о проблеме, она также знает, что она «могла активно использоваться хакерами».

Apple выпустила iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, а также watchOS 8.4.2 и macOS Monterey 12.2.1 на этой неделе. Обновления содержат несколько важных исправлений.





