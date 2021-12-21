Приложение Apple Music получило ряд нововведений в бета-версии macOS 12.2 Monterey. Об этом сообщает Cult of Mac.
Одно из самых заметных улучшений — поиск. Он стал работать быстрее. В частности, в нем перестали возникать ошибки, из-за которых в выдаче нужный контент появлялся не сразу.
Изменена работа библиотеки музыки. Приложение стало более удобным. Актуальная версия разрабатывалась больше для работы в браузере, а не как отдельное приложение.
Текущая версия Apple Music появилась в macOS Catalina в 2019 году. Тогда компания Apple отказалась от iTunes и разделила его возможности между рядом приложений — это Книги, Подкасты, TV+ и другие.
Обновление macOS Monterey 12.2 вышло 20 декабря. Владельцы MacBook Pro с «челкой», которые уже установили новую бета-версию Monterey, отмечают, что производительность и плавность Safari резко возросли.
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