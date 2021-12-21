Приложение Apple Music получило ряд нововведений в бета-версии macOS 12.2 Monterey. Об этом сообщает Cult of Mac. 

Одно из самых заметных улучшений — поиск. Он стал работать быстрее. В частности, в нем перестали возникать ошибки, из-за которых в выдаче нужный контент появлялся не сразу. 

Изменена работа библиотеки музыки. Приложение стало более удобным. Актуальная версия разрабатывалась больше для работы в браузере, а не как отдельное приложение. 

Текущая версия Apple Music появилась в macOS Catalina в 2019 году. Тогда компания Apple отказалась от iTunes и разделила его возможности между рядом приложений — это Книги, Подкасты, TV+ и другие. 

Обновление macOS Monterey 12.2  вышло 20 декабря. Владельцы MacBook Pro с «челкой», которые уже установили новую бета-версию Monterey, отмечают, что производительность и плавность Safari резко возросли. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple забрала у нас главную фишку macOS Monterey. Но зато поправила баги системы Apple забрала у нас главную фишку macOS Monterey. Но зато поправила баги системы

Apple выпустила macOS Monterey 12.1. Вернули крутейшие фишки с WWDC? Apple выпустила macOS Monterey 12.1. Вернули крутейшие фишки с WWDC?

Apple переименует MacBook Air и iMac в следующем году. Как раньше уже не будет Apple переименует MacBook Air и iMac в следующем году. Как раньше уже не будет