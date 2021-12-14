



Вместе с iOS 15.2 и iPadOS 15.2, которые принесли на iPhone и iPad несколько полезных функций, а также audioOS 15.2 с русским языком для Siri, обновилась и macOS Monterey. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.



Компьютеры, совместимые с macOS Monterey, получили обновление до версии 12.1. Прежде всего этот апдейт устранил несколько критических уязвимостей системы — они могли позволить злоумышленникам исполнять произвольный код в компьютере Mac. Однако кое-что новое всё-таки «завезли» — компьютеры Apple наконец получили обещанную Apple функцию SharePlay.



Компания впервые показала SharePlay прошедшим летом на WWDC 2021. Её внедрение было запланировано на релиз новых «яблочных» прошивок, но было отложено по неизвестным причинам. Теперь все желающие смогут опробовать фишку в macOS Monterey, iOS 15 и iPadOS 15. Более подробно об этом нововведении мы рассказывали вот здесь, но если коротко: SharePlay позволяет смотреть или слушать контент совместно с друзьями в прямом эфире, а также реагировать на него и совместно управлять воспроизведением.







Что касается другой ожидаемой функции — «Универсального контроля» — то Apple снова официально отложила ее выход до 2022 года. На страницах своего сайта, посвященных новым iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey компания указывает, что «Универсальный контроль» будет «доступен этой весной». Похоже, реализовать эту эффектную и полезную фичу оказалось сложнее, чем предполагала Apple.



В macOS Monterey 12.1 появились и несколько более мелких нововведений:



В iMessage начала работать «детская защита» от откровенного контента

«Цифровое наследие» теперь можно настроить и с Mac

Появились возможности подписки iCloud+, в частности, функция «Скрыть мой email»

В «Заметках» и «Напоминаниях» теперь можно удалять или переименовывать теги.

Рабочий стол мог оказаться пустым после выбора отдельных фото из библиотеки

Трекпад мог не реагировать на касания или щелчки

MacBook Pro и Air могли не заряжаться от сторонних мониторов

HDR-видео на YouTube больше не вызывает ошибку на MacBook Pro 2021

«Монобровь» больше не заслоняет элементы интерфейса в MacBook Pro 2021

Кабель MagSafe мог не заряжать MacBook Pro 2021 в выключенном состоянии с закрытой крышкой.

Также компания исправила несколько багов системы:Ранее мы рассказали, что нового





