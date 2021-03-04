Apple представила возможность переноса снимков и видео из iCloud в Google Фото. Данные копируются из одного облака в другое.

«Вы можете перенести копии фото и видео из iCloud в Google Фото. Перенос фото и видео не удаляет их из облачного хранилища и не изменяет, а лишь отправляет его копию в другую службу. Процесс переноса занимает от трех до семи дней. Мы используем это время, чтобы убедиться, что запрос был сделан вами. Кроме того, некоторые данные и форматы, такие как умные альбомы, Live фотографии или некоторые файлы RAW, могут быть недоступны при переносе содержимого в другую службу», — говорится на сайте Apple.

Функция уже доступна в Австралии, Канаде, Евросоюзе, Исландии, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. О его возможном появлении в России информации нет.

В Google Фото есть ограничение — в одном альбоме могут находиться не более 20 000 фотографий. Если вы переносите альбом с бОльшим количеством снимков, остальные все равно перенесутся, но не добавятся в альбом.





