Apple представила возможность переноса снимков и видео из iCloud в Google Фото. Данные копируются из одного облака в другое. 

«Вы можете перенести копии фото и видео из iCloud в Google Фото. Перенос фото и видео не удаляет их из облачного хранилища и не изменяет, а лишь отправляет его копию в другую службу. Процесс переноса занимает от трех до семи дней. Мы используем это время, чтобы убедиться, что запрос был сделан вами. Кроме того, некоторые данные и форматы, такие как умные альбомы, Live фотографии или некоторые файлы RAW, могут быть недоступны при переносе содержимого в другую службу», — говорится на сайте Apple. 

Функция уже доступна в Австралии, Канаде, Евросоюзе, Исландии, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. О его возможном появлении в России информации нет. 

В Google Фото есть ограничение — в одном альбоме могут находиться не более 20 000 фотографий. Если вы переносите альбом с бОльшим количеством снимков, остальные все равно перенесутся, но не добавятся в альбом.



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