



По данным Strategy Analytics, в 2019 году компания Apple продала 31 миллион смарт-часов. Это на 36% больше, чем годом ранее. Все швейцарские бренды (в том числе Swatch и TAG Heuer) за прошлый год реализовали 21,1 миллиона часов, показав 13-процентное снижение продаж.



Apple не приводит статистику продаж часов Apple Watch в своих квартальных отчётах, поэтому специалистам Strategy Analytics пришлось собирать данные у реселлеров и различных вендоров, чтобы подсчитать объёмы реализации этого продукта.



Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон указывает, что аналоговые наручные часы пользуются большой популярностью у старшей аудитории, а молодые покупатели предпочитают часы с электронной начинкой и экранами вместо циферблатов с металлическими стрелками.



Традиционные швейцарские бренды, вроде Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-часам. Часы Apple Watch имеют более глубокое проникновение в ретейл-каналы и пользуются растущей популярностью среди более молодых потребителей. Швейцарские бренды часов больше не могут влиять на эту ситуацию.

В 2017 году Apple Watch уже обгоняли часы из Швейцарии по продажам в одном из кварталов, а в 2019 они впервые обошли аналоговых конкурентов по итогам целого года.





