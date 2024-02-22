Первым складным устройством Apple будет не iPhone. Угадайте, что задумал Тим Кук

Фархад
iPad

После выпуска долгожданной гарнитуры смешанной реальности компания Apple принялась за активную разработку своего первого складного устройства.

По данным отраслевых источников из DigiTimes, топ-менеджмент сейчас принимает решение о финальном дизайне продукта.

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Ссылаясь на тайваньских поставщиков, инсайдеры утверждают, что Apple разрабатывает свой первый гаджет с гибким дисплеем уже как минимум пять лет. При этом речь идёт не об iPhone. Предполагается, что им всё-таки станет планшет.

На текущем этапе основной проблемой для поставщиков Apple является разработка панели, отвечающей высоким требованиям компании. Если им удастся побороть все производственные проблемы, то такой первый iPad с гибким экраном может выйти уже в 2025 году.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1141
Grealex
«Угадайте, что гадают инсайдеры». Так заголовок будет точнее.
24 минуты назад
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Mers
+4908
Mers
Тут и угадывать нечего. О планшете еще в том году все писали. Возможно даже и здесь.
15 минут назад
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