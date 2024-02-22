Первым складным устройством Apple будет не iPhone. Угадайте, что задумал Тим Кук

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После выпуска долгожданной гарнитуры смешанной реальности компания Apple принялась за активную разработку своего первого складного устройства.По данным отраслевых источников из DigiTimes, топ-менеджмент сейчас принимает решение о финальном дизайне продукта.Ссылаясь на тайваньских поставщиков, инсайдеры утверждают, что Apple разрабатывает свой первый гаджет с гибким дисплеем уже как минимум пять лет. При этом речь идёт не об iPhone. Предполагается, что им всё-таки станет планшет.На текущем этапе основной проблемой для поставщиков Apple является разработка панели, отвечающей высоким требованиям компании. Если им удастся побороть все производственные проблемы, то такой первый iPad с гибким экраном может выйти уже в 2025 году.