Каким будет новый iPad mini 7

Фархад
iPad

В прошлом году Apple нарушила традицию, не выпустив ни одного нового планшета. Поэтому в этом году нас ждут апгрейды сразу всех моделей, начиная с базового iPad, и заканчивая дорогущими iPad Pro с OLED-дисплеями. Разумеется, один из самых ожидаемых девайсов, iPad mini, также получит серьезные изменения. В этой статье собрали все инсайды относительно iPad mini 7-го поколения.

Напомним, текущий iPad mini вышел в сентябре 2021 года. Он оснащён 8,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц, чипом A15 Bionic, портом USB-C, кнопкой питания с Touch ID и камерой на 12 Мп.

Одним из главных изменений следующего «Миника» станет перевёрнутый дисплей. Это изменение в конструкции решит проблему с эффектом желе при прокрутке меню в портретной ориентации.

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Разумеется, новый iPad mini получит и новый чипсет. Скорее всего, мозгом планшета выступит базовый чип A17 или один из процессоров M-серии.

Также в число улучшений войдут поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обновлённые камеры на 12 Мп с большей светосилой.

Предполагается, что iPad mini 7-го поколения выйдет в цветах iPhone 15: в черном, синем, зеленом, желтом и розовом. Скорее всего, Apple представит новый iPad mini только осенью вместе с базовым iPad 11.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–1232
NYX
Прикол будет, если они опять желейное УГ выпустят за такие бабки. Я поржу. Потом проору, если хомячье схавает
2 часа назад в 21:24
#
–1232
NYX NYX
Еще и 64гб выпустят дебилам в 2024
2 часа назад в 21:26
#
+865
Paspartu NYX
Тебе то не пох чем люди пользуются?
час назад в 22:11
#
–1232
NYX Paspartu
Где ты там людей увидел?)
53 минуты назад
#
st00p1dm0nkey
+4292
st00p1dm0nkey NYX
Нюх, ты ебанат, прими таблетки или к психологу сходи
37 минут назад
#
–1232
NYX st00p1dm0nkey
Кто тебя макаку сюда без поводка пустил? И почему ты такая агрессивная?
15 минут назад
#
+117
lokky
Купил осенью 2021. За 3 года никакого желейного эффекта так и не заметил. Болтовня это всё.
час назад в 22:44
#
–1232
NYX lokky
Здорова, дед. У всех есть, а у тебя нет. Мало того, и сама эпол желе признала. Как так, старый?
50 минут назад
#