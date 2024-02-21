Каким будет новый iPad mini 7

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В прошлом году Apple нарушила традицию, не выпустив ни одного нового планшета. Поэтому в этом году нас ждут апгрейды сразу всех моделей, начиная с базового iPad, и заканчивая дорогущими iPad Pro с OLED-дисплеями. Разумеется, один из самых ожидаемых девайсов, iPad mini, также получит серьезные изменения. В этой статье собрали все инсайды относительно iPad mini 7-го поколения.Напомним, текущий iPad mini вышел в сентябре 2021 года. Он оснащён 8,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц, чипом A15 Bionic, портом USB-C, кнопкой питания с Touch ID и камерой на 12 Мп.Одним из главных изменений следующего «Миника» станет перевёрнутый дисплей. Это изменение в конструкции решит проблему с эффектом желе при прокрутке меню в портретной ориентации.Разумеется, новый iPad mini получит и новый чипсет. Скорее всего, мозгом планшета выступит базовый чип A17 или один из процессоров M-серии.Также в число улучшений войдут поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обновлённые камеры на 12 Мп с большей светосилой.Предполагается, что iPad mini 7-го поколения выйдет в цветах iPhone 15: в черном, синем, зеленом, желтом и розовом. Скорее всего, Apple представит новый iPad mini только осенью вместе с базовым iPad 11.