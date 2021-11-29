Apple не отказалась от идеи создания беспроводной зарядки, способной питать несколько устройств одновременно. Об этом сообщает журналист  Марк Гурман в отчете для Bloomberg. 

Таким образом, компания не отказывается до конца от идеи AirPower. В 2020 году она выпустила MagSafe Duo, но технически это две разные зарядки на одной подставке, а компания стремится создать такую, которая будет питать несколько устройств, лежащих на одном коврике. 

Кроме того, Apple рассматривает вариант совершенствования реверсивной зарядки. Например, iPad можно подключить к питанию, и в процессе восполнения энергии он также будет питать iPhone и аксессуары. О конкретных датах презентации и выхода устройств с такими возможности пока речи не идет. 

В 2017 году Apple представила свои первые смартфоны с беспроводной зарядкой — iPhone 8, 8 Plus и X — а также концепт беспроводной зарядки AirPower. Позже она от нее отказалась, потому что она не соответствовала нормам безопасности компании. Мы рассказывали, почему так получилось. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Эталонный ноутбук в 2022 году. Все плюсы, минусы MacBook Pro 16 за 600 000 рублей Эталонный ноутбук в 2022 году. Все плюсы, минусы MacBook Pro 16 за 600 000 рублей

Обзор AirPods 3. Apple, а что так можно было?! Обзор AirPods 3. Apple, а что так можно было?!

Полгода с AirPods Max: всё еще безупречные наушники, но есть нюансы Полгода с AirPods Max: всё еще безупречные наушники, но есть нюансы