Xiaomi выпустила флагманские смарт-весы с углублённым анализом тела и HyperOS. Стоит сущие гроши

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Китайский производитель полезных вещиц Xiaomi представил новые умные весы Mijia Body Composition Scale S200, которые могут похвастаться высокоточными датчиками, расширенными возможностями взвешивания и комплексным отслеживанием ключевых показателей здоровья всего за $10.Девайс оснащён высокоточными датчиками E-образной формы из марганцовистой стали с минимальным делением 0,05 кг, что позволяет отслеживать даже малейшие колебания веса. Он может взвешивать людей и предметы весом от 0,1 до 150 кг.Xiaomi заверяет, что при подключении к приложению Mi Home весы S200 превращаются в многопользовательский центр здоровья, который может хранить информацию о 36 людях и предоставлять каждому персонализированные данные и рекомендации.Помимо веса и ИМТ, Mijia Body Composition Scale S200 могут замерять равновесие, оценивать координацию пользователя, устойчивость и реакцию. Работает гаджет под управлением HyperOS Connect, что позволяет синхронизировать его с другими устройствами экосистемы Mi Home.Новинка поступит в продажу в Китае с 20 мая по цене 69 юаней (~870 рублей). Ждём, когда гаджет появится на местных маркетплейсах.