Ayaneo представила консоль в дизайне Game Boy с OLED-дисплеем и ретро-пауэрбанк

Китайский производитель консолей и гаджетов Ayaneo провёл масштабную презентацию, в рамках которой представил несколько интересных устройств для любителей гейминга.Начнём с консоли Analogue Pocket DMG— самый продвинутый аналог Game Boy с шикарным 3,92-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1240×1080 пикселей и плотностью 419 ppi. Также девайс получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2.На лицевой панели расположены основные кнопки управления, D-Pad и аналоговый стик. Сзади есть триггеры и динамик. К сожалению, другой информации об устройстве пока нет.Вторая новинка — Ayaneo Pocket Micro. Приставка размером с iPhone получила изящный дизайн, два стика и горизонтальную компоновку элементов управления. Модель также получила 3,5-дюймовый LCD-экран с разрешением 960×640 пикселей и чипсет MediaTek Helio G99.Вместе с этим Ayaneo представила док-станцию для eGPU под названием Ayaneo AG01 Graphics Starship. Внутри установлена видеокарта AMD Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ памяти GDDR6, а сам девайс подключается через Oculink или USB4 к портативным консолям. На корпусе также расположены два порта DisplayPort и два HDMI для вывода видео, а также Ethernet, USB-A, слот для SD-карты и слот под твердотельный накопитель M.2 2280.Ещё один интересный гаджет — мини-ПК Ayaneo AM01S в дизайне Macintosh, который получил значительный апгрейд производительности. В отличие от предшественника, тут установлены процессоры AMD Ryzen 7 8845HS или Ryzen 9 8945HS, а на корпус вынесены порты Ethernet 2,5 Гбит/с, 2х USB-C и 6х USB-A. Также в новинке появился выдвижной дисплей.Ayaneo Retro Power Bank — внешний аккумулятор ёмкостью 45,6 Втч (12 000 мАч) с дизайном консоли SNES и крошечным OLED-дисплеем для отображения статуса зарядки. На корпусе расположены порты USB-C PD мощностью 45 Вт, а также два USB-C по 15 Вт на порт.Пока неясно, когда эти новинки Ayanro поступят в продажу и сколько они будут стоить.