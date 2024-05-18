Microsoft выпустит новую флагманскую консоль на год раньше PlayStation 6, чтобы повторить успех Xbox 360

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Инсайдер под ником TheGhostofHope, ссылаясь на несколько «надёжных источников», рассказал о планах Microsoft по выпуску новой консоли Xbox. Он утверждает, что анонс состоится в конце 2026 года, а систем-селлером выступит новая часть Call of Duty.Ранее другой инсайдер — RedGamingTech — говорил о потенциальном запуске нового Xbox с процессором AMD Ryzen Zen 5 или AMD Ryzen Zen 6 в конце 2026 года. Компания пытается повторить стратегию, которую она применяла с Xbox 360, выпустив консоль на год раньше Sony PlayStation 3. Это сделало Xbox 360 самой продаваемой консолью Microsoft за всю историю существования игрового подразделения. По слухам, Sony выпустит PS6 не раньше 2027 года, поскольку в этом году компания готовится запустить PS5 Pro.Пока неясно, что тогда планирует представить Xbox до конца 2024 года, поскольку президент Xbox Сара Бонд неоднократно заявляла, что Microsoft совершит самый крупный технический прорыв за всю историю с помощью консоли следующего поколения.