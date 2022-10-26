Apple выпустит iPad с рекордными размерами

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Apple выпустит 16-дюймовый iPad в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на The Information.16-дюймовый iPad, как сообщает источник, «будет ориентирован на креативные профессии, такие как художники и дизайнеры, их представители предпочитают экран большего размера».Таким образом, компания выпустит планшет с рекордной диагональю экрана среди iPad. Ранее она не превышала 12,9 дюйма.Ранее Apple презентовала iPad 10-го поколения. Он тоже получил радикальные изменения — это первое устройство линейки без кнопки «Домой» и с тонкой рамкой как у iPad Pro, Air и mini.Однако к этому планшету есть вопросы с точки зрения инструмента для создания и редактирования контента. Он поддерживает только старый Apple Pencil, что ограничивает его функциональность. Будет ли поддерживать второе поколение Стилуса 16-дюймовая модель, неизвестно.