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Apple выпустит iPad с рекордными размерами

Денис
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Apple выпустит 16-дюймовый iPad в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на The Information. 

16-дюймовый iPad, как сообщает источник, «будет ориентирован на креативные профессии, такие как художники и дизайнеры, их представители предпочитают экран большего размера». 

Таким образом, компания выпустит планшет с рекордной диагональю экрана среди iPad. Ранее она не превышала 12,9 дюйма. 

Ранее Apple презентовала iPad 10-го поколения. Он тоже получил радикальные изменения — это первое устройство линейки без кнопки «Домой» и с тонкой рамкой как у iPad Pro, Air и mini. 

Однако к этому планшету есть вопросы с точки зрения инструмента для создания и редактирования контента. Он поддерживает только старый Apple Pencil, что ограничивает его функциональность. Будет ли поддерживать второе поколение Стилуса 16-дюймовая модель, неизвестно.  
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+193
den3221
Отлично!)
час назад в 21:08
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