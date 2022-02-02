Apple выпустила обновление watchOS 8.4.1 для Apple Watch, в котором устранила проблему с неработающей зарядкой. Об этом сообщает MacRumors.Ранее пользователи заметили, что часы не заряжаются. Если подсоединить к ним провод, энергия восполняться не будет. Апдейт решает эту проблему.Согласно примечаниям Apple к обновлению, watchOS 8.4.1 также устраняет ряд других багов в Apple Watch Series 4 и более поздних моделях. Дополнительная информация о новом программном обеспечении отсутствует.Чтобы установить апдейт, зайдите в «Настройки» —> «Основные» —> «Обновление ПО». Чтобы установить новую версию программного обеспечения, Apple Watch должны иметь заряд батареи не менее 50%.