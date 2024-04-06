Найден способ увеличить место на жёстких дисках в 5 раз

Александр



Компания Seagate разработала технологию многоуровневой магнитной записи с подогревом, которая позволит выпускать накопители гораздо большего объёма, чем у существующих жёстких дисков. Сейчас максимальная ёмкость HDD составляет примерно 30 ТБ, а новое изобретение положит начало выпуску моделей на 120 ТБ и даже больше.

Многоуровневая запись данных широко применяется в SDD и прочих флеш-накопителях на основе микросхем, которые содержат транзисторы, располагающиеся в 3D-пространстве, и инженеры Seagate решили применить тот же подход с магнитной записи. Они создали гранулированную среду, состоящую из плёнок FePt-C, разделённых промежуточным слоем Ru-C с кубической кристаллической структурой. Это позволяет производить запись на разных уровнях, варьируя температуру и силу магнитного поля записывающего элемента.



У Seagate готово не только теоретическое обоснование этой технологии, но также разработаны опытные образцы накопителей нового типа. В ближайшие годы компании необходимо реализовать её практическое применение, которое позволит наладить массовый выпуск HDD с поддержкой многоуровневой записи. В перспективе эти накопители смогут вытеснить с рынка те, что существуют сейчас, особенно в том случае, если они будут более дешёвыми в пересчёте на стоимость терабайта.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
13
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обновления Windows 10 и 11 кошмарят пользователей: на компьютерах отваливаются Wi-Fi и Bluetooth
Как добавить в Windows шикарный регулятор громкости с огромным количеством возможностей
В России перестали работать два популярнейших Windows-приложения. Они у вас точно установлены

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1245
tellurian
Вопрос в надёжности и цене.
6 апреля 2024 в 15:36
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков tellurian
Это точно. А то вот так вот хлоп и 120 терабайт инфы сдохло … И процесс восстановления инфы завершится только к пенсии 🤣
6 апреля 2024 в 21:43
#
+390
Gandalf2021 Вася Вотафаков
Что такое RAID, хотя бы 1 тут неизвестно??) нахрена восстанавливать, если можно грамотно хранить?)) к тому же 120 будет через 10-15 лет (читаем первоисточник), а пока не больше 60…
Вчера в 22:25
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков Gandalf2021
Конечно нет. Тут одни ликбезы собрались. А что такое RAID 😱??? 🤣🤣🤣 просто массив на старте из этих дисков будет по цене сопоставим полету на Марс 😁
Вчера в 22:51
#