Найден способ увеличить место на жёстких дисках в 5 раз





Компания Seagate разработала технологию многоуровневой магнитной записи с подогревом, которая позволит выпускать накопители гораздо большего объёма, чем у существующих жёстких дисков. Сейчас максимальная ёмкость HDD составляет примерно 30 ТБ, а новое изобретение положит начало выпуску моделей на 120 ТБ и даже больше.



Многоуровневая запись данных широко применяется в SDD и прочих флеш-накопителях на основе микросхем, которые содержат транзисторы, располагающиеся в 3D-пространстве, и инженеры Seagate решили применить тот же подход с магнитной записи. Они создали гранулированную среду, состоящую из плёнок FePt-C, разделённых промежуточным слоем Ru-C с кубической кристаллической структурой. Это позволяет производить запись на разных уровнях, варьируя температуру и силу магнитного поля записывающего элемента.







У Seagate готово не только теоретическое обоснование этой технологии, но также разработаны опытные образцы накопителей нового типа. В ближайшие годы компании необходимо реализовать её практическое применение, которое позволит наладить массовый выпуск HDD с поддержкой многоуровневой записи. В перспективе эти накопители смогут вытеснить с рынка те, что существуют сейчас, особенно в том случае, если они будут более дешёвыми в пересчёте на стоимость терабайта.





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