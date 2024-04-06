В App Store появился контент, который всё это время был под запретом

Александр


Компания Apple ослабила ограничения в правилах App Store и позволила размещать эмуляторы ретро-игр. Игры можно получать не через App Store, а непосредственно в эмуляторах, что тоже было немыслимо до сих пор.

В правилах указано, что размещённые игры должны соответствовать законодательству об авторских правах и интеллектуальной собственности, а это значит, что за взломанные и пиратские версии эмулятор удалят, а разместившего их забанят в App Store. Эмуляторы станут доступны пользователям App Store в любых странах мира.

Эмуляторы ретро-игр всегда были доступны на Android (хотя к настоящему моменту их осталось не так много), а сейчас разработчики могут найти новую аудиторию среди пользователей iOS и iPadOS. Пользоваться такими программами на iPhone и iPad можно было и раньше, но для этого требовалось сделать джейлбрейк. Как показывает опыт Android, сами эмуляторы могут содержать лицензионные версии игр или быть вообще пустыми, но при этом разработчики могут предусмотреть запуск игр, взятых из сторонних источников, то есть фактически разрешают пиратство, не нарушая правила размещения контента.

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Комментарии

Mers
+5091
Mers
🔥👍🏻
6 апреля 2024 в 11:37
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