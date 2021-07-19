Билайн предлагает владельцам домашних животных воспользоваться специальными предложениями, которые помогут заботиться о четвероногих друзьях.
Например, владельцы собак в Москве и Московской области могут приобрести умное решение для отслеживания местоположения питомца всего за 4990 рублей. В комплект входят трекер для собак Geozon Pet Radar с поддержкой 4G черного цвета со скидкой и год связи для работы GPS-трекера на высокой скорости с тарифным планом «Для умных вещей». За счет широкого покрытия 4G от Билайн в Москве, хозяин собаки сможет определить при необходимости местоположения питомца с высокой точностью.
Трекер с помощью встроенного модуля GPS и GLONASS позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением своего питомца в прямом эфире через мобильное приложение Geozone Care (12+). Если собака потеряется, нашедший беглеца сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS. А с помощью аудимониторинга можно прослушать, что происходит с питомцем и при необходимости прийти на помощь.
Приобрести продукт можно в собственных офисах Билайн или на сайте beeline.ru
Также Билайн разработал собственное приложение Petset (12+), которое может помочь хозяевам кошек и собак отлично проводить время вместе с четвероногими друзьями: дома, на прогулках и в путешествиях. В приложении можно пройти полезные курсы о воспитании, почитать информацию о здоровье питомца, а также получить онлайн консультацию у кинолога и ветеринара.
Совсем скоро в приложении можно будет приобрести полис страхования для ваших кошек и собак.
Скачать Petset уже можно в App Store и Google Play.
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Например, владельцы собак в Москве и Московской области могут приобрести умное решение для отслеживания местоположения питомца всего за 4990 рублей. В комплект входят трекер для собак Geozon Pet Radar с поддержкой 4G черного цвета со скидкой и год связи для работы GPS-трекера на высокой скорости с тарифным планом «Для умных вещей». За счет широкого покрытия 4G от Билайн в Москве, хозяин собаки сможет определить при необходимости местоположения питомца с высокой точностью.
Трекер с помощью встроенного модуля GPS и GLONASS позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением своего питомца в прямом эфире через мобильное приложение Geozone Care (12+). Если собака потеряется, нашедший беглеца сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS. А с помощью аудимониторинга можно прослушать, что происходит с питомцем и при необходимости прийти на помощь.
Приобрести продукт можно в собственных офисах Билайн или на сайте beeline.ru
Также Билайн разработал собственное приложение Petset (12+), которое может помочь хозяевам кошек и собак отлично проводить время вместе с четвероногими друзьями: дома, на прогулках и в путешествиях. В приложении можно пройти полезные курсы о воспитании, почитать информацию о здоровье питомца, а также получить онлайн консультацию у кинолога и ветеринара.
Совсем скоро в приложении можно будет приобрести полис страхования для ваших кошек и собак.
Скачать Petset уже можно в App Store и Google Play.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru