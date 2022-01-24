Официальный магазин Black Shark на AliExpress проводит распродажу топового флагманского аппарата для геймеров Black Shark 4 Pro. Брендом Black Shark владеет компания Xiaomi, а смартфоны доставляются экспресс-доставкой с российского склада, поэтому покупателям не нужно платить таможенную пошлину.
Распродажа проходит 24 января, на ней можно получить скидку от обычной цены в 499 долларов, а для первых покупателей предусмотрены подарки. Промокод SHARK3500 предоставляет скидку в размере 3500 рублей на покупки от 38 тысяч рублей. Первые 500 покупателей Black Shark 4 Pro в версии 8 + 128 Гб получат в качестве подарка TWS-наушники Lucifer T2, которые обычно продаются за 40 долларов.
Black Shark 4 Pro один из самых производительных в своей ценовой категории. Это игровой флагман, обладающий такими параметрами, которых нет у конкурирующих устройств. Он заточен специально под требования геймеров, поэтому его возможностей хватит вам с большим запасом.
Black Shark 4 Pro обладает большим AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 720 Гц и временем отклика 8,3 мс даже при нажатиях несколькими пальцами. В качестве аппаратной платформы используется Snapdragon 888 со встроенным чипом 5G, оперативная память стандарта LPDDR5 и высокоскоростной накопитель стандарта UFS3.1. Аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч, он поддерживает 120-ваттную зарядку и набирает заряд от 0 до 100% менее чем за 15 минут. Звуковая система Black Shark 4 Pro заняла первое место в рейтинге DXoMark, а высокоскоростную беспроводную связь обеспечивают модули Wi-Fi 6E и 5G с особой конструкцией антенны. На корпусе размещены дополнительные выдвижные кнопки, которые можно использовать для управления в играх, а при повседневном использовании они скрываются в корпусе смартфона. Гибридная система охлаждения на 30% эффективнее пассивных радиаторов, благодаря чему температура процессора под долгой нагрузкой оказывается в среднем на 18 градусов ниже.
Hyper Charge
Технология Hyper Charge позволяет полностью зарядить смартфон менее чем за 15 минут, что в два раза быстрее, чем у ближайших конкурентов. Аккумулятора ёмкостью 4500 мАч хватит на пару дней умеренного использования смартфона или на несколько часов интенсивной игры, а полностью восполнить его заряд можно почти моментально — во время небольшого перерыва (например, пока вы пьёте кофе).
Snapdragon 888
В Black Shark 4 Pro используется один из самых высокопроизводительных 8-ядерных процессоров Snapdragon 888. В него интегрированы ядра Kryo 680, видеочип Adreno 660, а также ИИ-движок Qualcomm шестого поколения, их вычислительные возможности намного выше, чем у чипов предыдущих итераций.
LPDDR5 + UFS3.1 + RAMDISK
По лабораторным измерениям Black Shark, использование оперативной памяти стандарта LPDDR5 в сочетании с высокоскоростным накопителем UFS3.1 и технологией RAMDISK позволяют увеличить скорость запуска игр и приложений примерно на 25%. Это увеличение особенно заметно при использовании самых требовательных к ресурсам проектов.
144 Гц
Максимальная частота обновления экрана, установленного в Black Shark 4 Pro, составляет 144 Гц, это признанный стандарт в геймерской среде, предоставляющий достаточно плавное изображение в динамичных играх, требующих быстрой реакции на происходящее. Для экономии энергии в настройках можно снизить частоту обновления до 120, 90 или 60 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 720 Гц, а это значит, что экран моментально реагирует на нажатия, тем более, что задержка между нажатием и его регистрацией составляет всего 8,3 мс, что значительно меньше, чем у многих других устройств. Точка нажатия на экран определяется с погрешностью не более 0,004 мм — это рекордно низкое значение во всей индустрии. Ошибочной регистрации нажатий этот смартфон не допустит, а значит, у вас будет намного больше шансов на победу в играх.
Magic Press
Утилита Magic Press позволяет настроить чувствительность экрана к нажатиям, а также выбрать различные действия в зависимости от того, как сильно вы нажимаете на экран. Поддерживает семь уровней силы нажатия, благодаря чему можно тонко подстроить под себя управление в сложных играх.
E4 AMOLED
В Black Shark 4 Pro используется передовой экран E4 AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, полным охватом спектра DCI-P3, пиковой яркостью 1300 нит, поддержкой режима расширенного динамического диапазона и сниженным на 15% энергопотреблением. Этот экран получил сертификат SGS Eye Care, который свидетельствует о том, что он безвреден для зрения даже при долгом использовании.
Магнитные триггеры
Для удобства управления в играх смартфон оснащён магнитными триггерами. Они выдвигаются из корпуса, а когда не нужны — скрываются обратно. Чтобы выдвинуть триггер, нужно нажать на кнопку рядом с ним. На эти триггеры с помощью приложения Shark Space можно назначить в играх любые доступные действия. Эти триггеры более надёжны, чем контактные кнопки в геймпадах, они рассчитаны не менее чем на миллион нажатий, а это тысячи часов в играх.
Наслаждение от использования смартфона во многом зависит от того, как он звучит, и в Black Shark 4 Pro с этим всё в порядке — не зря этот аппарат удостоился первого места в рейтинге DXoMark. В смартфоне используются высокомощные усилители звука и широкополосные стереодинамики с поддержкой технологий DTS и Cirrus Logic. Он также оснащён системой из трёх микрофонов для качественной передачи голоса и шумоподавления, а к 3,5-мм аудиовыходу можно подключить проводные наушники или колонки, чтобы наслаждаться музыкой без потери качества.
Гибридное охлаждение
В Black Shark 4 Pro задействована гибридная система охлаждения, сочетающая в себе пассивные радиаторы и жидкостный отвод тепла от нагревающихся элементов. Она на 30% эффективнее обычного охлаждения и позволяет уменьшить температуру процессора на 18 градусов даже под продолжительной сильной нагрузкой.
Wi-Fi 6E + 5G
Модули Wi-Fi 6E и 5G в этом смартфоне могут работать синхронно, чтобы обеспечивать высокую скорость соединения. Антенны размещены таким образом, что они не перекрываются руками в процессе игры, что позволяет избегать помех, которые могли бы вызвать лаги.
Камера
В Black Shark 4 Pro установлена основная камера с тремя сенсорами (главный 64 Мп, ультраширокий 8 Мп, макро 5 Мп). Она обладает системой оптической стабилизации и может снимать видео с разрешением до 4K с кадровой частотой до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера делает 20-мегапиксельные снимки. Фотографии и видео обрабатываются смартфоном с использованием системы искусственного интеллекта, что позволяет увеличить качество съёмки.
Shark Space
Приложение Shark Space было обновлено до версии 4.0. Оно позволяет гибко настроить смартфон таким образом, чтобы он выделял максимум аппаратных и программных ресурсов во время игры, и вас не беспокоили уведомления от приложений и звонки в процессе гейминга.
В разделе Game Macro можно запрограммировать определённые макросы, которые можно быстро выполнять в игре. Использование этих макросов предоставит вам преимущества перед другими игроками. Раздел Motion Sansing позволяет назначить те или иные действия на движения смартфоном, фиксируемые гироскопом. Всего можно добавить шесть таких действий. В разделе Game Config можно выбрать универсальные настройки графики и звука в играх. Если игры требуют высочайшей производительности, вы можете пожертвовать качеством графики и выбрать более низкое разрешение, более низкую частоту обновления экрана или сниженную частоту регистрации сенсорного слоя. Также можно включить или отключить эффекты объёмного звучания.
Дизайн
Black Shark 4 Pro обладает тонким корпусом с металлическим каркасом. На задней части корпуса размещена RGB-подсветка, причём она служит не только для того, чтобы создавать настроение в игре, но для визуализации различных уведомлений и действий (например, статуса зарядки). Управлять подсветкой можно в системных настройках смартфона.
Технические характеристики
В Black Shark 4 Pro используется процессор Snapdragon 888 с графикой Adreno 660, AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 5G и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Габариты смартфона составляют 163,83×76,35×9,9 мм, его масса — 220 г. В комплектацию включены зарядный адаптер мощностью 120 Вт, кабель USB Type-C, скрепка для вынимания SIM-карты, защитный чехол, защитная наклейка для стекла и инструкция.
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