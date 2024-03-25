На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны

Выяснилось, что это вовсе не накопитель, а обрезанная под нужный размер планка оперативной памяти с наклейкой от SSD. Объём памяти на ней неизвестен, и это вряд ли получится выяснить, поскольку при распиливании были повреждены контакты. По характерным выемкам для фиксации в слоте можно определить, что это очень старая память стандарта DDR, и её реальная стоимость близка к нулю.
Планка оперативной памяти изначально была длиннее, мошенники обрезали её и наклеили стикер, чтобы выдать за SSD-накопитель.
Покупатель попытался договориться с продавцом о возврате денег за этот товар, и тот даже согласился. Скорее всего, ему придётся возвращать эту вещь китайцу за свой счёт, но тут могут возникнуть проблемы — известны случаи, когда продавцы на Ozon указывают некорректные адреса, чтобы товар было невозможно вернуть (а следовательно, получить свои деньги обратно).
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