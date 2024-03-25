На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны

Александр
Пользователь «Хабра» с ником Izya007 купил на Ozon Global накопитель формата M.2 SSD, но не смог установить его в свой компьютер, поскольку тот не помещается в слот PCIe. Он поинтересовался, почему так происходит, и получил неожиданные ответы.

Выяснилось, что это вовсе не накопитель, а обрезанная под нужный размер планка оперативной памяти с наклейкой от SSD. Объём памяти на ней неизвестен, и это вряд ли получится выяснить, поскольку при распиливании были повреждены контакты. По характерным выемкам для фиксации в слоте можно определить, что это очень старая память стандарта DDR, и её реальная стоимость близка к нулю.



Планка оперативной памяти изначально была длиннее, мошенники обрезали её и наклеили стикер, чтобы выдать за SSD-накопитель.

Покупатель попытался договориться с продавцом о возврате денег за этот товар, и тот даже согласился. Скорее всего, ему придётся возвращать эту вещь китайцу за свой счёт, но тут могут возникнуть проблемы — известны случаи, когда продавцы на Ozon указывают некорректные адреса, чтобы товар было невозможно вернуть (а следовательно, получить свои деньги обратно).

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5727
Вася Вотафаков
Тот случай когда наклейка стоит дороже самого товара 🤣
Сегодня в 13:42
#
Вася Вотафаков
+5727
Вася Вотафаков S.T.A.L.K.E.R.
Склоняюсь к тому что это был технический сбой. Если я правильно понял о чем вы 😁
Сегодня в 15:09
#
S.T.A.L.K.E.R.
+655
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Наверное в деревню уезжали 😁😁😁
Молоко свежее пить и не заметили вспышки 😂😂😂
Сегодня в 15:09
#
S.T.A.L.K.E.R.
+655
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Да тут нашелся РобинГуд, забирал лайки у успешных и умных … и не отдавал их никому 😁😁😁
Действовал с бандой подельников в течение минуты и исчезал, под покровом ночи 😂😂😂
Сегодня в 16:09
#
Mers
+5073
Mers
Это каким нужно быть на всю голову, чтобы не понять, что это дичь? Не смог установить… Боже🤦🏻‍♂️
Сегодня в 14:13
#
Вася Вотафаков
+5727
Вася Вотафаков Mers
Он просто не догадался напильником допилить нужные разъемы 🤣
Сегодня в 15:05
#
+653
jkttim
И ничего вы не понимаете 😂 это Китайцы изобрели новый вид m2.xxxx (шутка)
2 часа назад в 19:33
#
Dmitriy
+879
Dmitriy
А зачем он это покупал вообще? Если он 0 в таких вопросах? Понятно, что не смог удержаться купить 10 TB за 90 р....
2 часа назад в 19:51
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