





Компания Hisense продемонстрировала на выставке CES проектор L5 Laser TV, который появится в продаже по цене 5999 долларов. Он работает на Android TV и отличается впечатляющими параметрами.Проектор L5 Laser TV размещается непосредственно под полотном, на которое с помощью лазеров выводится изображение диагональю до 100 дюймов с качеством, сопоставимым с 4K-телевизорами того же размера. Яркость картинки высокая, поэтому просмотру видео, по словам представителей Hisense, не помешает даже яркое внешнее освещение.Благодаря поддержке Android TV на этом проекторе можно запускать почти любые приложения и игры из Play Маркета. В корпус устройства встроены динамики общей мощностью 30 ватт.L5 Laser TV может найти применение в любительских домашних кинотеатрах, в профессиональных целях использовать этот проектор нельзя — там совсем другие стандарты оборудования и гораздо более высокие цены.Продажи должны начаться в апреле. 5999 долларов могут показаться высокой ценой за проектор (почти 370 тысяч рублей), однако Hisense позиционирует его в качестве менее дорогой замены 4K-телевизорам с большими экранами.