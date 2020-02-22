Помните времена, когда китайские смартфоны считались не лучшими по соотношению цены и качества, а дешевыми подделками? Они производились в подвалах и не умели и половины того, что могли оригинальные Samsung и Apple.
Оказывается, на AliExpress и сейчас хватает клонов популярных устройств. Покупать их строго не рекомендуем, но ради развлечения стоит посмотреть, как копируют устройства в 2020 году.
Клон iPhone 11 Pro — SAILF i12 pro
Подражание Apple в Китае заразнее коронавируса — в 2018 году почти каждый бренд повторил за компанией из Купертино, добавив «челку» и двойную камеру с вертикально расположенными датчиками. SAILF i12 pro — особый случай. Это точная копия iPhone 11 Pro. Об этом особенно говорит дважды выступающая камера — весь квадратный блок и каждый модуль отдельно.
Почти AirPods, только в 10 раз дешевле — HIPER Air
Вкладыши без амбушюр и металлические наконечники — отличительные черты наушников от Apple. Эта модель их полностью повторяет. Пролетарское происхождение выдают физические кнопки для управления музыкой, у AirPods их нет.
И снова AirPods. Смотрите на 9s Tws
Самые популярные наушники в мире копируют одна компания за другой. Вкладыши без амбушюр и металлические наконечники здесь, зарядный кейс абсолютно идентичен оригиналу из Силиконовой долины.
Air Pro 3 TWS — это же AirPods Pro! Хотя подождите
Абсолютный клон последнего поколения наушников от Apple. Положение наушников, амбушюры, наконечники, металлический глянцевый шарнир у зарядного кейса — все скопировано. Единственное отличие — сенсоры. Здесь они расположены с внешней стороны, на Airpods Pro они рядом с металлическим наконечником.
Кроме того, производитель вводит вас в заблуждение. На экране показана анимация с наушниками и процентом заряда затычек и чехла. В реальности так не будет — для этого нужен доступ у API устройства, а Apple не предоставляет его сторонним производителям.
Копия Huawei Mate 30 Pro — XGODY mate 30То, что смартфон сделан по трафарету, говорят даже обои экрана блокировки — они такие же, как у флагмана без сервисов Google. Впрочем, устройство подражает камерофону прежде всего камерой — четыре модуля размещены в квадратном блоке, а вокруг него мерцающий ободок.
Клоны iPhone X еще живы. Посмотрите на XGODY Symbol Max и найдите 5 отличий
Смартфон создан по трафарету. Это выдают обои экрана блокировки — точь в точь как у iPhone X 2017 года. Все остальное тоже срисовано с культового девайса Apple. Бюджетность выдает «борода» — у iPhone толщина всех граней рамки одинаковая, здесь же нижняя пухлее всех остальных.
IWO 13 Series 5 — срисовано с Apple Watch
Если убрать подписи в магазине, это устройство действительно можно спутать со смарт-часами из Купертино. правда, он стоит в 30 раз дешевле оригинала. Прямоугольный экран, стекло выше рамки, круглые разноцветные иконки приложений — точная копия культовых часов.
Копируют даже Huawei FreeBuds Lite. Взгляните на TOMKAS Mini TWS
Вроде, Huawei создавала наушники, вдохновляясь AirPods, а вроде и нет. У FreeBuds Lite хватает отличительных особенностей — наушники выполнены в форме клюшки для гольфа, а в кейсе они лежат крест на крест. Точно такой же получилась гарнитура от неизвестного бренда Tomkas. Совпадений ну слишком много.
OPPO начала покорять Европу. Клон Reno 2 - XGODY Note8 - поможет?
Reno 2 — один из самых недооцененных смартфонов. Кажется, он настолько хорош, что его скопировали, и клон появился на AliExpress.
Камера с четырьмя модулями расположена по центру и не выпирает, под ней нарисована полоса с названием компании, темно-зеленый цвет корпуса — все как у Reno2. Единственное — фронтальная камера не спрятана под корпус в виде “плавника”, а размещена снаружи, под нее сделан каплевидный вырез.
Клон есть даже у Samsung Galaxy M20. Это DOOGEE X90
Внешне у смартфона три особенности (кстати, мы его тестировали): не выпирающая двойная камера, каплевидный вырез и толстый подбородок. Это устройство повторяет все его внешние особенности вплоть до цвета корпуса.
Оказывается, китайские клоны никуда не делись. Более того, они копируют не только Apple и Samsung, но и другие бренды, включая Huawei. Сильно похожи на оригинальные устройства?
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Год прошёл, второй, всё у него хорошо.
Вот, а отец его бубнеть начал:
- Сына, ты бы себе жену нашёл. Вон по тебе все девки на деревне сохнут, да и нам внуков хочется.
Сын говорит:
- Бать, дай я ещё годик отдохну, а потом всё будет: и жена, и внуки.
Старый на нервах:
- Где ты устал? Вот я в 43-ем... а ты ничего не видал, одни разговоры!
Сын понял, что деду ничего не объяснить, и предлагает:
- Давай завтра один день, как я,- в армии.
Дед согласился.
В шесть утра бабка будит деда:
- Подъём! Командный пункт вызывает.
Выходит старый на крыльцо. Сын стоит по форме, и начинается:
- Почему опоздали на построение? Объяснительную, расследование, приказ... Какие мероприятия спланированы на сегодня?
Дед говорит:
- Ну, так это, по дрова ехать надо.
Сын:
- Во сколько выезд?
Дед:
- Ну, часиков в 7-8.
Сын как рявкнул на него за отсутствие планирования и определил:
- Выезд в 7.40!
Дед кобылку запряг, только трогаться, а тут сын:
- Здравия желаю! Начальник КТП. Представьте транспортное средство. Недостатки: упряжь не обслужена, повозка не покрашена, на учёте не стоит, колёсный ход не смазан, лошадь не подкована, бортовой номер и знак воинской части отсутствует. Устраняем!!!
Дед ОХЕРЕЛ... Ну, что делать, за пару часов косяки устранил, только трогаться, тут сын опять:
- Здравия желаю! Начальник автослужбы. Представьте путевую документацию. Наряда нет, путёвки нет, маршрутного листа нет, удостоверения старшего нет... Устраняем!!!
Дед с бабкой битый час бумагу марали. Смотрит дед, сына нет, ну и ВЫЕХАЛ.
А сын за деревней:
- Здравия желаю! Начальник инженерной службы полка. Куда едем?
Дед:
- По дрова.
Сын:
- Отлично, представьте инструмент. Топор тупой, не обслужен, не проклеймлён, пила ржавая без развода. Устраняем!!!
Дед домой... а, сын его уже встречает:
- Здравия желаю! Зам.нач.штаба по безопасности военной службы. Куда собираетесь?
Дед:
- В лес по дрова.
Сын:
- Отлично, представьте журнал инструктажей по технике безопасности. Отсутствует? Устраняем!
Дед журнал сделал, инструктажи нарисовал, галопом в лес, наебенил полную повозку дров, сел, закурил, смотрит – бабка несётся скачками пожилого зайца и гундосит:
- Что ты сел? Распрягай, я посыльная от нач.штаба полка – наша лошадь заступает дежурным тягачом!
Вскочила и на рысях в деревню.
Дед хомут себе на шею и потихоньку домой...
Выполз из леса, а тут сын стоит:
- Здравия желаю! Зампотылу полка.Что везём?
Дед отвечает:
- Дрова.
Сын:
- Из бригады срочная задача — заготовка сена. Поэтому дрова потом привезёшь, а сейчас гони на соседнее поле, там наберёшь пару стогов сена.
Сказано сделано. Дед дотащил сено до мостика у речки.
Сын:
- Здравия желаю! Зам. ком.полка. Попутная тренировка. Мост уничтожен противником. Преодолеваем водную преграду вброд.
Дед полез в воду, за&бался, но форсировал. Приполз домой, орёт:
- Бабка, налей 100 грамм!
Старая отвечает:
- Мне замполит полка полдня кукушку выносил за профилактику пьянства и конфисковал все бутылки.
Дед:
- Ну хоть пожрать дай!!!
Бабка:
- Ты пока по лесу лазил, приходил начпрод и проверял порядок организации приёма пищи. А ты опоздал на обед более чем на 4 часа. Заявки на поздний обед не было, а мы приготовленную пищу длительное время хранить в бачках не имеем права...
Дед голодный, уставший, курит на крыльце... Подходит сын:
- Здрам желам. Я командир полка. Ну что, подведём итоги: выезд не спланировали, заготовку сена затянули, наряд чуть не сорвали, дров нет, сено мокрое, а на фоне этого ещё и попытка распития спиртных напитков и срыв приёма пищи. Не слабо!
Значит так, сегодня незачёт, а завтра рабочий день по такому же плану...
Дед:
- Не-е-ет, сынок!!! Ну их на х#й этих внуков!!! Давай годик отдохнём...))
С Наступающим,23!..))))
В целом круто, люблю иногда посмотреть на айфоны с тв антенной 📺