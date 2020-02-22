Помните времена, когда китайские смартфоны считались не лучшими по соотношению цены и качества, а дешевыми подделками? Они производились в подвалах и не умели и половины того, что могли оригинальные Samsung и Apple.

Оказывается, на AliExpress и сейчас хватает клонов популярных устройств. Покупать их строго не рекомендуем, но ради развлечения стоит посмотреть, как копируют устройства в 2020 году.

Клон iPhone 11 Pro — SAILF i12 pro

Подражание Apple в Китае заразнее коронавируса — в 2018 году почти каждый бренд повторил за компанией из Купертино, добавив «челку» и двойную камеру с вертикально расположенными датчиками. SAILF i12 pro — особый случай. Это точная копия iPhone 11 Pro. Об этом особенно говорит дважды выступающая камера — весь квадратный блок и каждый модуль отдельно.

Почти AirPods, только в 10 раз дешевле — HIPER Air

Вкладыши без амбушюр и металлические наконечники — отличительные черты наушников от Apple. Эта модель их полностью повторяет. Пролетарское происхождение выдают физические кнопки для управления музыкой, у AirPods их нет.

И снова AirPods. Смотрите на 9s Tws

Самые популярные наушники в мире копируют одна компания за другой. Вкладыши без амбушюр и металлические наконечники здесь, зарядный кейс абсолютно идентичен оригиналу из Силиконовой долины.

Air Pro 3 TWS — это же AirPods Pro! Хотя подождите

Абсолютный клон последнего поколения наушников от Apple. Положение наушников, амбушюры, наконечники, металлический глянцевый шарнир у зарядного кейса — все скопировано. Единственное отличие — сенсоры. Здесь они расположены с внешней стороны, на Airpods Pro они рядом с металлическим наконечником.

Кроме того, производитель вводит вас в заблуждение. На экране показана анимация с наушниками и процентом заряда затычек и чехла. В реальности так не будет — для этого нужен доступ у API устройства, а Apple не предоставляет его сторонним производителям.

Копия Huawei Mate 30 Pro — XGODY mate 30

Клоны iPhone X еще живы. Посмотрите на XGODY Symbol Max и найдите 5 отличий

То, что смартфон сделан по трафарету, говорят даже обои экрана блокировки — они такие же, как у флагмана без сервисов Google. Впрочем, устройство подражает камерофону прежде всего камерой — четыре модуля размещены в квадратном блоке, а вокруг него мерцающий ободок.

Смартфон создан по трафарету. Это выдают обои экрана блокировки — точь в точь как у iPhone X 2017 года. Все остальное тоже срисовано с культового девайса Apple. Бюджетность выдает «борода» — у iPhone толщина всех граней рамки одинаковая, здесь же нижняя пухлее всех остальных.

IWO 13 Series 5 — срисовано с Apple Watch

Если убрать подписи в магазине, это устройство действительно можно спутать со смарт-часами из Купертино. правда, он стоит в 30 раз дешевле оригинала. Прямоугольный экран, стекло выше рамки, круглые разноцветные иконки приложений — точная копия культовых часов.

Копируют даже Huawei FreeBuds Lite. Взгляните на TOMKAS Mini TWS

Вроде, Huawei создавала наушники, вдохновляясь AirPods, а вроде и нет. У FreeBuds Lite хватает отличительных особенностей — наушники выполнены в форме клюшки для гольфа, а в кейсе они лежат крест на крест. Точно такой же получилась гарнитура от неизвестного бренда Tomkas. Совпадений ну слишком много.

OPPO начала покорять Европу. Клон Reno 2 - XGODY Note8 - поможет?

Reno 2 — один из самых недооцененных смартфонов. Кажется, он настолько хорош, что его скопировали, и клон появился на AliExpress.

Камера с четырьмя модулями расположена по центру и не выпирает, под ней нарисована полоса с названием компании, темно-зеленый цвет корпуса — все как у Reno2. Единственное — фронтальная камера не спрятана под корпус в виде “плавника”, а размещена снаружи, под нее сделан каплевидный вырез.

Клон есть даже у Samsung Galaxy M20. Это DOOGEE X90

Внешне у смартфона три особенности (кстати, мы его тестировали): не выпирающая двойная камера, каплевидный вырез и толстый подбородок. Это устройство повторяет все его внешние особенности вплоть до цвета корпуса.

Оказывается, китайские клоны никуда не делись. Более того, они копируют не только Apple и Samsung, но и другие бренды, включая Huawei. Сильно похожи на оригинальные устройства?





