«Поставлено на поток»: операторы начали масштабную чистку SIM-карт. Как не потерять номер



Российские операторы сотовой связи перешли к активной блокировке «серых» сим-карт. Об этом пишет «Комменсантъ».



Согласно источнику, сейчас блокируется в среднем по 300 тысяч номеров каждый день. Подавляющее большинство из них — «симки» с ошибочными или неверными данными абонентов. Всё это благодаря тому, что процедура блокировки стала быстрее, а действий для этого требуется меньше.





«Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток», — источник «Коммерсанта».



До сентября 2023 года Роскомнадзор раз в неделю присылал операторам списки номеров телефонов, которые нужно было проверить. Операторы проверяли сведения об их владельцах и направляли в РКН. После этого ведомство отвечало списком номеров, данные которых неверны.







Теперь всё проще: РКН сразу присылает операторам списки номеров, которые нужно заблокировать. Абонентам направляется предупреждение, а по истечению 15 суток номер блокируется. Единственный способ избежать бана — поддерживать данные по своему номеру в актуальном состоянии, если вы сменили паспорт или «симка» раньше принадлежала другому человеку.