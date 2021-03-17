





Оператор сотовой связи МТС исследовал изменения в габаритах и весе смартфонов за последние несколько лет. Мобильные устройства стали массивнее и тяжелее, и это связано не только с увеличением их экранов, но и с тем, что производители стали устанавливать аккумуляторы повышенной ёмкости.Увеличение экранов и производительности процессоров привело к повышению энергопотребления, что вынудило производителей устанавливать более ёмкие аккумуляторы, а это привело к увеличению толщины корпуса. Впрочем, этому тренду следуют не все компании, некоторые предпочитают одновременно с увеличением ширины и длины уменьшать толщину своих устройств.В 2020 году по сравнению с позапрошлым годом ёмкость аккумулятора в смартфонах в среднем увеличилась на 21% и составила почти 4000 мАч. Рост ёмкости батарей с 2015 года ещё более значительный — на 70% (тогда аккумулятор был в среднем на 2315 мАч).Смартфоны, выпущенные в 2020 году, в среднем на 6% толще моделей 2019 года. Толщина устройств вернулась к значению 2015 года — 8,5 мм. При этом масса смартфонов в среднем стала рекордной за все время существования рынка мобильных устройств — 176 г. Это на 7% больше, чем в 2019 году и на 22% меньше, чем пять лет назад.Смартфоны Apple, как ни странно, не следуют трендам. Хотя некоторые модели и увеличились в размерах, но в 2020 году в сравнении с линейкой 2019 года айфоны получили батареи с уменьшенной на 10% ёмкостью, а толщина их корпусов стала меньше примерно на 11%.