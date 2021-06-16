На чём только не запускали культовую игру Doom — консоли 80-х годов, тесте на беременность, калькуляторе, холодильнике и даже внутри игры Minecraft. Энтузиасты в очередной раз доказали, что она может работать на чём угодно — им удалось поставить её… на лампу! Конечно, не обычную, а с. умной начинкой.
Для эксперимента была использована лампа Trådfri из IKEA, у которой довольно продвинутая начинка — чип ARM Cortex-M33 с тактовой частотой 80 МГц. Одного чипа из лампы оказалось недостаточно, поскольку изображение игры нужно куда-то выводить. Экспериментатор использовал дисплей на плате MGM210L RF, который продаётся в магазинах радиоэлектроники. Оперативной памяти в столь странной игровой приставке оказалось всего 108 КБ, но это не остановило автора — он оптимизировал код игры так, чтобы потребление ресурсов немного снизилось. Корпус лампы служит в качестве держателя для экрана.
Повторить этот эксперимент может любой желающий, достаточно лишь умной лампы из IKEA, нескольких радиодеталей и небольшого опыта в пайке и программировании.
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