DOOM
DOOM продолжают запускать на самых разных устройствах. На этот раз пользователь reddit под ником onesmallserving поиграл в игру на калькуляторе TI-84 Plus, который был запитан от 200 клубней картофеля. Видео с подготовкой к запуску и игровым процессом он опубликовал на своем YouTube-канале.

Изначально планировалось запустить DOOM на Raspberry Pi Zero, для питания которого требуется 150 мАч. Энтузиаст использовал около 200 клубней отварного картофеля, они были разрезаны на кусочки и соединены в цепь. Для электрохимического потенциала onesmallserving помещал в каждый кусочек картошки монетку и гвоздь.



На создание данной цепи ушло несколько дней, а на третий день, по словам блогера, эксперимент перестал быть забавным, поскольку в некоторые дни приходилось работать до поздней ночи, а картофель начинал гнить, что в свою очередь затрудняло работу из-за неприятного запаха.

После неудачных попыток блогер решил подключить к созданной «картофельной цепи» калькулятор TI-84 Plus, которому требуется меньше энергии. Запуск прошел успешно и энтузиаст смог поиграть в DOOM на устройстве, которое работает от картошки.


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