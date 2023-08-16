По данным Mash, американская компания Duracell планирует вернуться на российский рынок в сентябре после пяти месяцев отсутствия. Она будет продавать батарейки под другим брендом, сменит маскота, и её продукция станет дороже.
Новая торговая марка будет называться Opticell, а вместо розового зайчика на упаковке будет нарисован оранжевый медвежонок. Маскотов роднят глаза, они одинаковые. Розничная цена батареек будет примерно в два раза выше (примерно по 100 рублей за штуку), что объясняется ростом курса доллара, увеличением налоговой нагрузки и усложнением поставок.
Duracell ушла из России в апреле 2023 года, но продукция этой компании по-прежнему ввозится методом параллельного импорта из соседних стран и продаётся на маркетплейсах и в магазинах. Батарейки под брендом Opticell ничем не отличаются от Duracell и производятся в Китае на том же завод, только с другим логотипом.
Duracell вернётся в Россию под новым брендом и с удвоенными ценами
Александр Кузнецов —
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