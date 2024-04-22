Забираем бесплатную медаль за активность на Apple Watch! Как получить значок, если пропустил дату

Фархад
aw

Сегодня, 22 апреля, компания Apple проводит специальный челлендж, приуроченный ко Дню Земли. Владельцы Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.

Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Через несколько минут после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.

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Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень вставать с дивана — ловите лайфхак. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 22 апреля 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Активность» > «Тренировки» и добавьте «Бег» длительностью 20+ минут. Теперь перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.
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Комментарии

tellurian
+1284
tellurian
Уже получил :)
час назад в 07:31
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