Забираем бесплатную медаль за активность на Apple Watch! Как получить значок, если пропустил дату

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сегодня, 22 апреля, компания Apple проводит специальный челлендж, приуроченный ко Дню Земли. Владельцы Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Через несколько минут после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень вставать с дивана — ловите лайфхак. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 22 апреля 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Активность» > «Тренировки» и добавьте «Бег» длительностью 20+ минут. Теперь перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.