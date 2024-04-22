Samsung выпустила специальный смартфон Galaxy C55 для Китая. У него кожаный корпус и адекватная цена

Фархад
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Компания Samsung по-тихому представила в Китае новый среднебюджетный смартфон Galaxy C55, который получил необычные для бренда материалы корпуса.

Впервые Samsung решила обшить спинку смартфона экокожей, которая так нравится жителям Китая. Сам Galaxy C55 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

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На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Разрешение фронталки — 50 Мп. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 7 Gen 1.
C55
C55
Среди прочих интересных особенностей этой модели — Wi-Fi 6, слот для карты microSD, NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Цены на Samsung Galaxy C55 в Китае стартуют с 1999 юаней (~25 850 рублей) за версию 8/256 ГБ, а модель с 12/256 ГБ памяти оценена в 2299 юаней (~29 750 рублей).
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Источник:
Samsung
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