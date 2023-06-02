Этот электровелосипед легко перепутать с ретро-мотоциклом





Компании Super73 и Readymade представили электровелосипед SG1. Это дизайнерский шедевр, который легко спутать на дороге со старым мотоциклом.



Велосипед SG1 выглядит как мотоцикл за счёт широких колёс, совмещённого с вилкой руля, низкопрофильной посадки на мягкую длинную седушку и стилизованного под бензобак аккумулятора. На заднее колесо установлен электромотор мощностью 250 Вт, а одного заряда хватает на то, чтобы преодолеть 72 км. Также имеются гидравлические тормоза, электронный спидометр и фары (задние и передние).







Дизайн Super73 x Readymade SG1 был создан японской дизайнершей Ютой Хосокавой, которая вдохновлялась воспоминаниями о том, какие мотоциклы были в ходу во времена её юности. Что-то подобное она видела на дорогах и в телевизионных шоу того времени.



Этот электровелосипед появится в избранных магазинах модной торговой марки Readymade с 6 июня. Для его вождения не требуется шлем, водительские права и регистрация в госорганах.





