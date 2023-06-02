Этот электровелосипед легко перепутать с ретро-мотоциклом

Александр



Компании Super73 и Readymade представили электровелосипед SG1. Это дизайнерский шедевр, который легко спутать на дороге со старым мотоциклом.

Велосипед SG1 выглядит как мотоцикл за счёт широких колёс, совмещённого с вилкой руля, низкопрофильной посадки на мягкую длинную седушку и стилизованного под бензобак аккумулятора. На заднее колесо установлен электромотор мощностью 250 Вт, а одного заряда хватает на то, чтобы преодолеть 72 км. Также имеются гидравлические тормоза, электронный спидометр и фары (задние и передние).



Дизайн Super73 x Readymade SG1 был создан японской дизайнершей Ютой Хосокавой, которая вдохновлялась воспоминаниями о том, какие мотоциклы были в ходу во времена её юности. Что-то подобное она видела на дорогах и в телевизионных шоу того времени.

Этот электровелосипед появится в избранных магазинах модной торговой марки Readymade с 6 июня. Для его вождения не требуется шлем, водительские права и регистрация в госорганах.


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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

+184
Виктор Пересвет
«Для его вождения не требуется шлем, водительские права и регистрация в госорганах» — пока не требуются…
Сегодня в 12:56
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+4679
Carter_Mayers
Это надо очень любить все эти электро-штуки, ибо качественные самокаты, велосипеды и т.д. стоят реальных денег. В прошлом году смотрел ради интереса в живую велики и охренел от цены: 80-90 за самый посредственный и 150-170 и более за хороший. Спасибо но нет, лучше куплю новый iPad или iPhone, либо новую кофемашину, чем всего лишь покатушки на лето и весну. Да ещё и геморрой этот иметь с нынешними законами. Одно дело заморочиться ради авто, другое ради электровелика, самоката, колеса
Сегодня в 13:15
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