





Компания Samsung представила свой первый смартфон в 2021 году — им оказалась недорогая модель Galaxy M02s. Устройство начнёт продаваться в Индии с 7 января, а затем появится в других странах.Galaxy M02s получил 6,5-дюймовый IPS- экран с Infinity-V с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камерыю В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon неназванной марки и 4 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, которого может легко хватить на несколько дней пользования смартфоном.В этой модели установлена тройная камера, но информации о разрешении и предназначении модулей пока нет. Равно как и о характеристиках фронтальной камеры, а также об объёме накопителя и версии операционной системы.Galaxy M02s будет продаваться в Индии за 10 тысяч рупий, что составляет приблизительно 10 110 рублей в пересчёте на российскую валюту. Когда и по какой цене этот смартфон появится в России, неизвестно.