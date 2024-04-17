Российскую OC «Аврору» запустили на SteamDeck

Артем
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Создатели предложили использовать свой софт в первой игровой консоли и продемонстрировали работу ОС на портативке от Valve. Об этом пишут «Известия».

Компания «Открытая мобильная платформа» сообщила, что имеет все инструменты для разработки игр и приложений. 

«Среда разработки позволяет собирать приложения под все аппаратные платформы, на которых работает ОС. Многие движки написаны на языке С/С++ (один из самых популярных языков программирования, используемый при создании игр), что позволяет переносить такие проекты», — сообщил гендиректор компании Павел Эйгес.

Также разработчики заявляют, что под «Аврору» портировали уже несколько десятков игр. Сделано это скорее для демонстрации возможностей ОС. В основном, это старые тайтлы, исходный код которых лежит в открытом доступе. Процессом переноса занимаются энтузиасты у которых есть специальный инструментарий. 

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В качестве доказательства возможностей операционной системы, журналист «Известий» Иван Черноусов опубликовал в своем Telegram-канале демонстрацию работы «Авроры» на SteamDeck. Правда запуск самих игр, вероятно, остался за кадром.

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Источник:
Известия
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Комментарии

Dmitriy
+903
Dmitriy
Ржунимагу! Ну там и DOS можно запустить, но игры в нем не станут поддерживать железо полноценно и не прокачаются до уровня нынешних тайтлов. А то, что дека по сути просто комп в расчет аврорщики не берут...
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