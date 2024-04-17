Apple запускает два челленджа для пользователей Apple Watch. Забираем сразу обе медали

Фархад
AW

В этом месяце владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие сразу в двух новых состязаниях активности и получить специальные награды. Одна из них приурочена ко Дню Земли, вторая — к Международному дню танца.

Чтобы получить награды, нужно выполнить следующие действия:
  • День Земли — завершите любую тренировку длительностью 30 минут или более 22 апреля; 
  • Международный день танца — завершите танцевальную тренировку длительностью 20 минут или более 29 апреля.

При этом тренировки можно запускать, как с часов, так и в приложении Fitness на iPhone.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Помимо медалей, владельцы Apple Watch получат анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Напомним, что предыдущий челлендж «Месяц сердца» проходил в феврале. Кажется, что Apple сократила количество состязаний в 2024 году.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышли вторые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков
Этот чехол даже ранние модели сделает круче iPhone 16
Cамый доступный iPhone 16 Pro наконец лишится своего главного недостатка. Теперь точно можно брать!

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии