Apple запускает два челленджа для пользователей Apple Watch. Забираем сразу обе медали

День Земли — завершите любую тренировку длительностью 30 минут или более 22 апреля;

Международный день танца — завершите танцевальную тренировку длительностью 20 минут или более 29 апреля.

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В этом месяце владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие сразу в двух новых состязаниях активности и получить специальные награды. Одна из них приурочена ко Дню Земли, вторая — к Международному дню танца.Чтобы получить награды, нужно выполнить следующие действия:При этом тренировки можно запускать, как с часов, так и в приложении Fitness на iPhone.Помимо медалей, владельцы Apple Watch получат анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Напомним, что предыдущий челлендж «Месяц сердца» проходил в феврале. Кажется, что Apple сократила количество состязаний в 2024 году.